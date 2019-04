El niño de 10 años arruinado y otras mentiras en campaña

Menos de un mes antes del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar la manifestación del 'trifachito' en Colón, donde PP y Ciudadanos se manifestaron contra Sánchez y el PSOE de la mano de Vox. Un hecho, que desde la perspectiva feminista fue muy criticado, pues uno no se puede autoproclamar feminista durante el día y por la noche salir a manifestarse con un partido negacionista de la violencia machista y a favor de la supresión del aborto de la sanidad pública. En la manifestación del 8-M, la delegación de ministras socialistas que asistieron arremetieron contra el "feminismo liberal" que reivindican los naranjas, con consignas como "feminismo liberal, ridículo total". Sin embargo, no es cierto que echaran a nadie de la manifestación. El movimiento feminista ve con escepticismo el modelo de feminismo que proponen los liberales por hechos como la defensa de la gestación subrogada o la legalización de la prostitución.

La candidata popular acompañó está afirmación con la de "se fueron 5.400 empresas con la DUI". Pues bien, según los datos oficiales ninguna de las dos es cierta. Según un estudio presentado por la consellera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, en los meses posteriores al referéndum y la DUI fueron 3.700 los CIFs que se trasladados, correspondientes a 2.501 decisiones empresariales de traslado. Sin embargo, a pesar de estas "fugas" el balance general ha sido posititivo: en enero de 2017 había 619.490 empresas asentadas en Cataluña y 608.981 con la sede social. El mismo día, un año después, eran 630.020 las establecidas y 618.981 las que contaban con la sede social en Cataluña. Por lo tanto, a pesar de que el 0,59% de la base empresarial mudó su sede después del famoso mes de octubre, la tendencia ha sido positiva, con un crecimiento del 1,7% de empresas y 1,5% de sedes sociales.

El INE aún no ha hecho pública la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2019, por lo tanto para contar los últimos 12 meses tenemos que hacerlo del último trimestre del 2017 al último del 2018. Es cierto que se ha creado empleo, 566.200 concretamente -1.551 al día- pero sin embargo la afirmación de Sánchez es engañosa. El líder de los socialistas se atribuye este mérito pero sin embargo, el PSOE solamente gobernó desde el mayo. Así, si nos fijamos en el segundo, el tercero y el cuarto trimestre, el aumento de puestos de trabajo ha sido de 220.500. Por lo tanto, durante los meses con Pedro Sánchez al frente de la Moncloa se han creado aproximadamente 805 puestos de trabajo -asumiendo una margen de error, ya que una parte del empleo creado en el segundo trimestre tiene que atribuirse al Partido Popular-, una cifra que representa casi la mitad del mérito que se atribuyó Sánchez.

El candidato naranja se refirió al caso de Antonio, un niño de un pueblo de Sevilla que con 2 años perdió a su padre y el impuesto que debe pagar por la herencia supuestamente lo ha arruinado, para justificar la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. La información que se ha hecho pública del caso del niño no es suficiente para evaluar si la afirmación de Rivera es cierta o no, pero lo que está claro es que la reforma tributaria que proponen los liberales no provocaría ningún cambio en la situación actual de Antonio, pues desde enero del 2018, en Andalucía las herencias de menos de un millón de euros entre familiares directos están exentas del impuesto de sucesiones. Así, aquellos los que reciban una herencia de un cónyuge, abuelo, padre o hijo, no afrontan ninguna carga fiscal. De hecho, esta modificación presupuestaria fue una exigencia de Ciudadanos para apoyar las cuentas de Susana Díaz.

Los datos que ofrece el INE respecto al número de empresas activas son anuales y por lo tanto no podemos determinar exactamente la variación de mayo a marzo. Sin embargo, si nos fijamos en la evolución de las empresas registradas con las dos formas jurídicas que puede adoptar un autónomo, de 2017 a 2018 en general la tendencia ha sido a la alza: han desaparecido 3.088 Sociedades Anónimas pero se han creado 19.137 Sociedades Limitadas, es decir ha habido un crecimiento positivo de 16.049 autónomos en el período de un año.