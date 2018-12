Los nueve políticos presos piden 'serenidad' en su primer comunicado conjunto

"Estamos ya muy cerca del inicio del juicio ante el Tribunal Supremo. Es este un momento que quiere la máxima firmeza por nuestra parte pero también de toda la serenidad. Y también la quiere de vosotros, de todos los que estáis a nuestro lado, de quienes venís a vernos desde fuera de la prisión, de los que nos escribís, de los que os manifestáis, de los que asistís a cenas amarillas, de los que nos tenéis, en definitiva, presentes y habéis hecho desde el primer día de nuestra injusta situación vuestra causa y también vuestra lucha". Los nueve presos independentistas encerrados en las cárceles de Lladoners y Puig de les Basses (Figueres) firman una carta conjunta que publica el diario digital 'Vilaweb', en la que reclaman serenidad, pero también firmeza ante la actual situación política.

El artículo está firmado por Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull, y en él se justifica la frustración que puede sentir quienes están en contra de que permanezcan en prisión y que "siente la impotencia que provoca tanta injusticia". Pero igualmente subrayan: "De la misma manera que podemos entender la necesidad de desahogar la impotencia también tenemos que decir claramente que esto, lejos de favorecer nuestra causa, la perjudicaría, al igual que también perjudicaría a los objetivos políticos del país que queremos y por los cuales estamos aquí encarcelados pendientes de un juicio político".

HACERSE OÍR ANTE EL TRIBUNAL

Explican a sus seguidores que harán oír su voz ante la justicia cuando sea el momento: "Cuando declaramos ante el Tribunal Supremo, no vamos a renunciar, no capitularemos, ni nos rendiremos. Al contrario. Mantendremos la cabeza alta y hablaremos claro", defienden. Ante esa situación, es necesario -defiende- mantener una actitud serena: "Por eso os decimos que es el momento de saberse fuertes y serenos. Lo estamos nosotros y necesitamos que también lo esté los que estáis y deseáis estar cerca nuestro, independentistas o no". De hecho, defiende que será durante el juicio oral cuando se ponga de manifiesto la realidad de los hechos por los que están encarcelados. "El juicio oral será el momento propicio para que aparezca la verdad en medio de la Sala donde se nos estará juzgando, será el momento en que quien quiera negarla deberá girar a la fuerza la cara porque se lo comerá la vergüenza y estamos convencidos de que la calle nos acompañará".

Será, señalan, durante el transcurso del juicio oral cuando "todo el mundo descubrirá es la quiebra de la democracia en España, la justicia de nuestras reivindicaciones y la legitimidad de nuestras ambiciones políticas". Y es por ello por lo que acaban realizando un rpunciamiento ante la ciudadanía. "Serenidad y firmeza. La que nos da saber que somos inocentes y que no vamos a renunciar a nada. Gracias por estar a nuestro lado".