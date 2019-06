Otegi, sobre la investidura de Sánchez: "No bloqueo, no cheques en blanco"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este miércoles por la noche, en una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE, que su formación no va a permitir "el acceso de la extrema derecha al Gobierno". "Vamos a intentar llegar a un acuerdo con ERC", ha dicho. Aun así, ha señalado que su posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez no puede ser totalmente gratis: "Nuestra posición de principio es no bloqueo, no cheques en blanco".

"Vamos a ser fieles a lo que dijimos en campaña electoral y vamos a seguir un principio que tanto ERC como nosotros hemos mantenido. Nosotros no vamos a permitir el acceso de la extrema derecha al Gobierno del Estado español", ha afirmado en el programa 'La noche en 24 horas'.

.@ArnaldoOtegi sobre la investidura de Sánchez: "Vamos a intentar llegar a un acuerdo con ERC. No vamos a permitir el acceso de la extrema derecha. Nuestra posición es: no bloqueo, no cheques en blanco" https://t.co/ajB01vnNXF#LaNoche24h pic.twitter.com/M3vjZZ844N — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

En la entrevista, el líder aberzale ha evitado condenar a ETA al ser preguntado directamente por el periodista. "Nosotros hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA. Nosotros hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en el país", ha afirmado. Otegi ha subrayado: "Esto a mí me parece más relevante, me parece más significativo, me parece que aporta más a la convivencia que una palabra". Tras estas palabras, ha remarcado que él prefiere hablar "de hechos": "Ya sé que hay quien tiene interés en hablar de palabras. Yo hablo de hechos".

A las víctimas del terrorismo les ha enviado este mensaje: "Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer". "Nuestra estrategia no necesita la utilización de la violencia armada para conseguir nuestros objetivos políticos", ha señalado. Asimismo, ha pedido al Estado y a quienes defienden la unidad de España que no defiendan "métodos de carácter violento".

.@ArnaldoOtegi sobre si condena el terrorismo de ETA: "Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en este país. Me parece más significativo" #LaNoche24h pic.twitter.com/bHcDfdKSfl — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

Respecto al acto de homenaje de este jueves a las víctimas del terrorismo, ha avanzado que EH Bildu no participará en el mismo porque no lo considera "un acto integral". Los aberzales sí estarán representados, ha anunciado, en el minuto de silencio en el Congreso de los Diputados. "Porque a diferencia de otros, nosotros respetamos a las víctimas, pero a todas víctimas", ha explicado.

LA POLÉMICA PREVIA

Otegi ha agradecido al ente público "la oportunidad" de acudir a una entrevista pese a la "múltiples presiones" recibidas en las últimas horas. El PP -que llamó a través de Twitter al boicot a la entrevista-, Ciudadanos y Vox, así como asociaciones de víctimas, habían salido en tromba a criticar la aparición del líder aberzale en RTVE. Ha explicado que, mientras estuvo en prisión, veía el programa al que ha acudido este miércoles y que, por tanto, se trata de un formato que le es "familiar". Y ha defendido que, "como persona de izquierdas" que es, para él "lo público" es "importante" y hay que "preservarlo".

Al inicio, el conductor, Marc Sala, había defendido la realización de la entrevista en el espacio, por el que, ha recordado, han pasado representantes de todos los partidos con representación parlamentaria. El periodismo es "preguntas a todas las partes", ha señalado.

Las críticas han hecho que la Dirección de Informativos de TVE contestara a las mismas, horas antes, reafirmándose en su "compromiso con el pluralismo informativo". "Los informativos de TVE han entrevistado a representantes de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, como es el caso de Bildu, que tiene cuatro diputados en el Congreso", argumentó la presentadora del Telediario 2, Ana Roldán, durante la emisión del mismo.

También el periodista de la cadena Xabier Fortes mostró su "apoyo" a sus compañeros de cadena y lamentó que estuvieran "siendo linchados".

Todo mi apoyo a mis compañeros de TVE y de @Lanoche_24h que están siendo linchados por cumplir con su obligación, entrevistar a los líderes políticos de todos los partidos 'legales', nos gusten o nos aborrezcan. Se llama periodismo. Lo contrario se llama censura. #defiendoRTVE — Xabier Fortes (@xabierfortes) 26 de junio de 2019

BAJAS DE VOX Y AVT

La presencia de Otegi en la cadena pública ha provocado que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no haya acudido a la entrevista programada en el mismo espacio, según ha anunciado a través de Twitter.

"Lo siento pero no voy a participar en este programa como coartada para invitar al terrorista Otegui. Vox no va a colaborar en el blanco político y médico de ETA", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de Twitter. El líder de su partido, Santiago Abascal, le ha dado la "enhorabuena" por su decisión.

Lo siento pero no voy a participar en este programa como coartada para invitar al terrorista Otegui. VOX no va a colaborar en el blanqueo político y mediático de ETA #NoQueremosVerAOtegui https://t.co/N72AMwxfBz — Rocio Monasterio (@monasterioR) 26 de junio de 2019

También la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha rechazado acudir al programa por el "escarnio" que, ha afirmado, suponía la presencia de Otegi en el mismo.