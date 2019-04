Pablo Casado avisa de que no abandonará el barco ni aunque el 28-A se deje 60 diputados

agencias | madrid

No entra en los planes de Pablo Casado una retirada en caso de hundimiento electoral. Si el PP retrocede, como pronostica el CIS, a los 66-76 escaños, el presidente de los populares garantiza que continuará al frente de la formación conservadora. «Por supuesto —descartó una futura dimisión—, yo estoy elegido para cuatro años en las primeras primarias de la historia del PP, he cogido un partido (...) que venía de perder 60 escaños y un 30% de su electorado y creo que la línea que estoy marcando, sin complejos y transversal, es la que hacía falta».

Casado confía plenamente en su estrategia para romper la tendencia de las encuestas. Aunque todas ellas le niegan al PP la victoria y sólo algunas conceden la mayoría absoluta a la suma con Ciudadanos y Vox, el líder de los conservadores da por sentado que las predicciones yerran «como siempre», más aún cuando hay un 40% de indecisos.

En realidad, pocos en el PP auguran que un retroceso en las urnas vaya a costarle el puesto a Casado. Pero fuentes territoriales sí vaticinan que una caída pronunciada de escaños traería consigo «ruido» interno y «turbulencias», sobre todo porque sectores dispares de la formación llevan tiempo planteando sus dudas sobre la pérdida de moderación en el mensaje. El malestar, sin embargo, reconocen, se expresará siempre y cuando no se logre gobernar. «El poder —apuntan— compensa la pérdida de votos». Y nadie descarta que el bloque de la derecha pueda alcanzar su objetivo.

Lo que tiene claro el líder de los populares es que nunca se abstendrá para facilitar una investidura de Pedro Sánchez y tampoco se comprometió ayer en Onda Cero a respetar la lista más votada, una de las máximas del PP en los últimos años. «La ley -argumentó-es la que legitima las normas en las elecciones».

Además, Pablo Casado ha asegurado que «un votante de Vox no tiene ninguna razón para no votar al PP» y, a renglón seguido, ha advertido de que el partido de Santiago Abascal tiene unas ideas «bastante radicales que no llevarían a nada bueno». En un coloquio tras el almuerzo informativo de ABC-Deloitte, Casado ha considerado que si se «optimiza» el voto del centro derecha en el PP «los votantes de Vox verán reflejadas sus demandas saquen cinco o quince escaños».