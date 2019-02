La pareja de Sànchez denuncia que no les han dejado entrar el ordenador en la cárcel

La pareja de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, denunció este sábado que a los presos independentistas trasladados este viernes a la cárcel de Soto del Real "de momento no les han dejado entrar el ordenador". En una entrevista a RAC1, la pareja del presidente de la Crida lamentó que esto les impide poder preparar su defensa. Barreda habló dos minutos con Sánchez cuando llegó a la prisión madrileña. Las defensas de Carme Forcadell y Jordi Cuixart han denunciado que este hecho "vulnera el derecho de defensa". Tanto la abogada de Forcadell, Olga Arderiu, como el abogado del equipo de defensa de Jordi Cuixart, Benet Salellas, creen que podría haber sesiones del juicio en lunes y viernes y han avanzado que sus clientes no responderán a Vox .

"Si estos 10 días antes del juicio no pueden acceder a un ordenador ya me diréis como les irá", dijo Barreda, que ha explicado que la prisión respondió a los presos que "estaba en tramitación" el que puedan acceder a sus ordenadores. En cuanto al traslado de este viernes, la pareja de Sánchez valoró que "ha ido bien, si lo comparamos con el anterior", porque se pudo hacer en un solo día. Pero se ha mostrado muy crítica con la forma en que se hacen los traslados: "No entiendo que un preso que en principio no es peligroso deba trasladarse de este modo, no solo él, cualquier preso". En este sentido, lamentó el espacio reducido del autobús, encerrados en miniceldas, con las ventanillas sudidas sin ver nada y con bajas temperaturas.