Pedro Sánchez no desvelará hasta el viernes si convoca elecciones generales

Todas las medidas adoptadas por el psoe han sido populistas, la política no es solo subir salarios y pensiones y si el pp las tenía congeladas fue porque el anterior gobierno dilapidó la economía también con medidas populistas dio mucho trabajo, ave, túneles , y ahora solo hay que ver , estaciones sin pasajeros , aeropuertos sin vuelos , túneles inundados, y me he beneficiado del trabajo de antes ya que era encofrador y de la subida de pensiones ya q ahora soy pensionista, pero hay que gobernar con ética y profesionalidad no buscando el voto fácil, que se consigue diciendo bajada de impuestos subida de sueldos jubilaciones a los 60 y demás medidas fáciles para conseguir el voto de cuatro obtusos