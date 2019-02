Pedro Sánchez vuelve a arremeter contra el independentismo y las derechas por bloquear los Presupuestos

Esto siempre pasó, el que gobierne la Izquierda es el peor enemigo de la derecha, yo Pregunto ¿que tiene de malo el mejorar todos los asuntos sociales?. pues miren a las derechas las verdaderas derechas no las que les votan no les interesa porque los trabajadores si piden su derecho resulta que sus amigos los que les ponen en ese cargo tiene que pagar lo que ganan los trabajadores, y claro ganan menos y lo que menos les importa es que SUS trabajadores cobren poco no sea que tomen el café en el mismo bar y es una bajeza para ellos.