Piden 3 años de cárcel al dueño de la finca donde murió Julen

J. Cano / Á. Frías | MÁLAGA

David Serrano, dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño Julen tras caer por un pozo, no tapó la boca de la prospección ni avisó a los padres del niño de que junto al lugar en el que iban a comer se encontraba este agujero de más de 100 metros de profundidad. Así de contundente se mostró ayer la Fiscalía de Málaga en su escrito de acusación contra el acusado, al que considera autor de un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita tres años de prisión. En las conclusiones provisionales de la investigación, el Ministerio Público explica que fue David quien contrató a Antonio Sánchez ‘el porcero’, tío segundo del pequeño Julen, para realizar una serie de perforaciones en la parcela para captar aguas. La Fiscalía defiende que, después de cavar un agujero de hasta 110 metros de profundidad, David dejó tapado dicho pozo con dos bloques de hormigón, pero regresó a la finca pasados unos días para realizar unas mediciones: «Movió los mencionados bloques de hormigón y, faltando a sus deberes de diligencia, dejó al descubierto el agujero del pozo y se marchó del lugar». No volvería a la finca hasta el 13 de enero, día en el que tuvo lugar el trágico suceso. Aquel día, David acudió a la finca con su esposa, Adriana Jiménez, y su hija menor, así como con Julen y sus padres, Victoria García y José Roselló. Ante la falta de aviso a todos sus acompañantes, en un mínimo descuido el niño acabó cayendo por la boca del pozo descubierto, que se encontraba a ras de suelo y sin tapar, falleciendo como consecuencia del traumatismo cranoencefálico. El fiscal insiste en que tanto la esposa de David como los padres del niño no sabían que estaban preparando una comida a escasos metros de un pozo sin tapar.