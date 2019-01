Podemos abre la puerta a una negociación con Errejón

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Que les vieron las ,orejas al gato?, se marcha Esmerejón, ¿porque? ¿no lo quieren decir? le quitan un cargo en el equipo le mandan a la Comunidad para quitarlo del medio (que esperas si ni conseguirte la presidencia), una forma muy estupenda de eliminarle. Luego se quejan porque Ramón Espinar también se va. Otro caso similar Secretario General de Madrid no se cuenta con el para la Comunidad se pone a Esmerejón y así dos pájaros de in tiro dos que estorbaban. No cambian siguen al comunismo español de todos los tiempos.