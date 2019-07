Podemos se debate entre el 'no' y la abstención a Sánchez

A escasas horas de la primera votación de investidura, Podemos se debate entre el 'no' y la abstención. Según ha explicado el secretario de Acción Gubernamental 'morado', Pablo Echenique, están a la espera de que el PSOE les llame para seguir negociando un gobierno de coalición en "términos normales", sin más vetos a dirigentes de Unidas Podemos como Irene Montero.

En una entrevista en la Cadena SER, el dirigente de Podemos no ha desvelado cuál será el signo del voto a Sánchez este martes, aunque ha dejado caer que, si no hay cambios, "evidentemente Podemos no va a votar a favor de la investidura". Sin embargo, ha recalcado que no dan por rotas las negociaciones y que hay tiempo hasta el jueves para fraguar una alianza. Unas palabras de Echenique que modulan las de Ione Belarra que, en declaraciones a laSexta subrayaba que, en el escenario actual, su voto será 'no'.

Minutos antes, en TVE, la coportavoz del partido de Pablo Iglesias explicaba que "no suena muy coherente" el discurso de Pedro Sánchez buscando la abstención de PP y Cs mientras ofrece un Gobierno de coalición a los morados. Además, explicó que seguirán trabajando por la alianza "hasta la última de las fuerzas" y con el objetivo de no quedarse con "un papel meramente decorativo" que "vapulee" a sus electores.

"Lo más importante en política es la coherencia, y pedir al mismo tiempo el apoyo de las derechas e intentar construir un Gobierno de coalición no parece la mejor estrategia para pedir nuestro apoyo", ha opinado Belarra. Así, ha urgido a Sánchez a "moverse" para hacer posible un acuerdo de gobierno de coalición.

NEGOCIACIÓN A CONTRARRELOJ

Este martes, 23 de julio, empezará a correr el plazo máximo de dos meses para la convocatoria de unas segundas elecciones generales en el caso de que el candidato socialista acabe fracasando su intento de ser investido presidente en la primera votación. La Constitución de 1978 establece en su artículo 99.5 que, "si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso".

PSOE y Unidas Podemos negocian a contrarreloj un acuerdo de gobierno de coalición desde el pasado viernes para tratar de salvar la investidura de Sánchez en la segunda votación, programada para el próximo jueves, donde necesita más votos a favor que en contra. En concreto, el PSOE ofrece a Podemos Vivienda, Juventud y una vicepresidencia simbólica, algo que los morados creen irrespetuoso, tal y como explica Gemma Robles.

En el supuesto de que Sánchez finalmente fracase en esta segunda sesión de investidura a la que se somete y no se logre una alternativa viable antes del próximo 23 de septiembre, el Rey, con el refrendo de la presidenta del Congreso, disolverá las Cortes al día siguiente y convocará nuevas elecciones 47 días después, el domingo 10 de noviembre, las terceras en lo que va de año.

