El PP acusa al PSOE de jugar con el independentismo en el debate entre candidatos a la Eurocámara

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha acusado este lunes al PSOE de "estar jugando otra vez con el independentismo" y de "enviar mensajes confusos a Europa" sobre su relación con el independentismo catalán, durante un debate entre candidatos a la Eurocámara en el que tanto ella como el de Ciudadanos, Luis Garicano, han instado al Gobierno a cerrar las llamadas 'embajadas', delegaciones de la Generalitat en el exterior.

Y, aunque el candidato socialista y ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha recalcado que el Gobierno no puede hacer algo que corresponde a los tribunales, Garicano le ha replicado que, aun sin aplicar el artículo 155 de la Constitución, el Gobierno central podría impedir la actividad de esas oficinas restableciendo los controles previos de gasto. "Lo que hacen esas embajadas es muy grave", ha señalado, subrayando que su actividad se financia "con dinero público".

El independentismo catalán se ha 'colado' al inicio del debate entre candidatos en la 'Cadena Ser', que ha comenzado con palabras sobre los partidos nacionalpopulistas. Montserrat ha defendido que el PP "es un partido europeísta que ha frenado el independentismo en España y en Europa" y Borrell ha opinado que el independentismo catalán "figura en el nacionalpopulismo" y en las tendencias disgregadoras y el retorno a las viejas formas de "nacionalismo e imperialismo, los dos grandes fantasmas del pasado europeo".

CIERRE DE 'EMBAJADAS'

A la 'popular' le han sorprendido las palabras de Borrell: "Ustedes tienen relaciones con los independentistas, usted tuvo la ocasión de cerrar las embajadas catalanas y no las ha cerrado, con el daño que hacen a España. Dicen una cosa y hacen otra", le ha dicho. Montserrat ha incidido en que el Gobierno del PP sí cerró las 'embajadas'.

El ministro en funciones, sin embargo, le ha recordado que no las cerró el Gobierno del PP, sino la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y le ha afeado el reproche porque, según ha dicho, el Ejecutivo no puede asumir funciones propias del Poder Judicial. " Nosotros no lo podemos hacer, qué más quisiera yo, ¿le ha quedado claro?", ha señalado Borrell.

Así, ha explicado que el Gobierno hizo lo único que podía hacer, que fue recurrir ante los tribunales de lo contencioso administrativo la reapertura de las oficinas que se habían cerrado con la aplicación del artículo 155, porque el Gobierno consideró que no se cumplieron los procedimientos. "Pedimos el cierre de las embajadas correspondientes pero corresponde a los tribunales decidir y no lo han hecho", ha resumido.

Por su parte, el candidato de Vox, Jorge Buxadé, ha considerado insuficiente lo que hizo el PP cuando gobernó y ha alegado que si los promotores de la secesión de Cataluña están siendo juzgados por el Tribunal Supremo es por "la querella de Vox", no por la Fiscalía.

En cambio, la candidata de Unidos Podemos, María Eugenia Rodríguez-Palop, ha evitado entrar en la discusión criticando que todos los debates acaben "en el bucle de Cataluña y Venezuela".