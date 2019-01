El PP cede ante Vox y ofrece dar ayudas a hombres maltratados

El PP ha cedido finalmente ante Vox y ha comprado su argumento sobre la violencia de género. Para intentar que los 12 diputados ultras apoyen a su candidato a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, los populares ofrecen al partido ultra modificar la ley autonómica andaluza y "ampliar las garantías y protección" a "hombres que han sufrido la violencia familiar". "Niños, abuelos o parejas del mismo sexo merecen también la protección del Estado", aseguran fuentes de la dirección del PP.

Vox amenazó este jueves con bloquear la investidura si no se tienen en cuenta sus demandas, entre ellas la derogación de la actual ley de violencia de género y la elaboración de otra sobre "violencia intrafamiliar". Un cambio en el lenguaje que supone negar la realidad de que la violencia estructural es contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

En el PP se insiste en que la modificación de la norma no supondría "renunciar a un solo euro para las mujeres ni a una sola coma del pacto contra la violencia de género" porque "cada caso merece una atención especial y particular".

LA LLAMADA DE HOY

La dirección del PP asegura que esta cesión a Vox no se dejará por escrito antes de la investidura de Moreno, que esperan que apoyen. Para conseguirlo, el secretario general, Teodoro García Egea, llamará hoy a su homólogo en el partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith. En esa conversación, explican en Génova, García Egea le insistirá en la necesidad de "cambio" en Andalucía, para acabar con la larga etapa de Gobierno del PSOE (36 años), y solicitará explícitamente el respaldo a Moreno.

Para que esa "ampliación" de la norma andaluza sobre violencia de género se pudiera llevar a cabo, el PP (26 diputados) y Vox (12) necesitarían también que los diputados de Ciudadanos (21) la apoyaran. Por ahora, los naranjas han sido los más reacios a reunirse con el partido de Santiago Abascal. Para conseguir que Marta Bosquet (Cs) presidiera el Parlamento, Juan Marín, el hombre de Albert Rivera en Andalucía, mantuvo una corta reunión con Francisco Serrano, el candidato autonómico de Vox. Ahora los de Abascal quieren que el negociador principal de Ciudadanos, José Manuel Villegas, haga lo propio si desea que su plan a medias con el PP para gobernar la comunidad salga bien.

Villegas, en RNE, ha asegurado que su partido no cederá y no cambiará una coma del pacto al que ha llegado con los populares y deja cualquier posible modificación a la negociación en el Parlamento, sin aclarar si votará a favor o no.