El PP estrena su 'pleno al diez' de concejales investigados en la ciudad de Valencia

El Partido Popular de la ciudad de Valencia ha estrenado este jueves en el pleno ordinario de enero del Ayuntamieo su 'pleno' de investigados en su bancada, pues Eusebio Monzó, su portavoz y el único que no tenía esa condición, ahora también lo está.

"Es un pleno al diez, ya no decimos nueve de diez sino diez de diez. Los números son tan claros tan contundentes que cualquier explicación es innecesaria", ha explicado el alcalde, Joan Ribó.

"Este partido (el PP) no se caracteriza precisamente por hacer las cosas limpias y solo digo que espero que de alguna forma este ayuntamiento no esté en la situación que está porque no dignifica que haya diez investigados por presunta corrupción", ha añadido.

'PITUFEO'

Los otros nueve concejales populares están investigados una pieza separada del 'caso Taula', el llamado 'pitufeo' que estudia un presunto blanqueo de capitales de casi la totalidad de miembros del grupo popular de la pasada legislatura en la financiación de la última campaña de Rita Barberá a la alcaldía de la capital valenciana.

Se investiga si los concejales y algunos asesores, unas 50 personas, recibieron dos billetes de 500 euros, procedentes al parecer de 'mordidas', para compensar sus donaciones de 1.000 euros para sufragar los gastos de la campaña.

En su día, Isabel Bonig, presidenta del PPCV, pidió la dimisión de los investigados que se negaron a dejar su acta. También disolvió la dirección del partido en la ciudad y creó, una gestora, que sigue al cargo del partido.

PATROCINIO DEL AEROPUERTO

Como Monzó no era concejal en la pasada legislatura, no estuvo inmerso en ese proceso pero ahora ésta investigado por haber sido miembro del consejo de administración del Aeropuerto de Castellón, cuando el expresidente de la Diputación de Castellón y de ese órgano que aprobó dos cuestionados contratos de patrocinio con el expiloto de motociclismo Álex Debón.

Monzó ha admitido que "cambia que personalmente no es agradable, desde luego, y máxime después de que durante toda la legislatura he sido el portavoz porque era el único que no estaba investigado, he llevado la voz del PP y ha sido muy honroso para mí".

"Tengo la comparecencia el 14 de marzo, todavía no he recibido la notificación, sé lo que se ha publicado en la prensa y estoy a disposición de la justicia. Tengo la conciencia muy tranquila. Mi abogado me ha transmitido absoluta tranquilidad y que los trámites del consejo de administración han sido los correctos", ha explicado.

María José Catalá, alcaldable popular en las próximas municipales, había expresado, antes del anuncio de la investigación de Monzó, su deseo de contar con él en su lista electoral.