El PP prevé recurrir ante el TC los "viernes sociales" del Gobierno

No sé si será constitucional o legal o lo contrario, pero el primer día después de que te tumbaran los Presupuestos Generales que saliste en TELEDIARIO a explicar no sé qué de esos presupuestos, en formato N O D O, me recordaste al régimen NAZI más asqueroso y abominable que ha habido en España contemporánea, El chuleta de Pedro Sánchez, aprovecharse del status de Primer Ministro del Reino de España, para contarnos una película, que puede tener razón y lo contrario, pero que la mayor parte de lo que dicen son palabras huecas, postureo y blablá bla, Puede que ganes, las elecciones, pero serás la misma incongruencia y falaz de ahora. La utilización del espacio de televisión pública NOTICIAS para introducir una propaganda de partido y de Régimen al estilo FRANQUISTA, te descoloca. A todos no nos engañas, pareces un chulo de barrio.