Una profesora salmantina encontró la suerte en Guzmán con uno de los cuartos premios

Una profesora salmantina de 50 años de edad, que responde al nombre de Isabel, es la agraciada con el décimo premiado en la glorieta de Guzmán, que le reportará 20.000 euros: "Fui a León a hacer un examen del Instituto Confucio, y como ya me quedaba sin décimos, lo compré allí. Fue el día 1 de diciembre y esta mañana me he llevado la sorpresa. El señor del estanco me dice que son 20.000 euros de premio. El número lo eligió mi hija, que venía conmigo" afirmó en conversación telefónica a este periódico.