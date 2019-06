El PSOE acusa a PP y Cs de "arrodillarse" ante Vox

"Inquietante". "No todo vale". "Ideología del odio". "Machismo". Los socialistas cargaron este jueves con enorme dureza contra los nuevos Presupuestos de la Junta de Andalucía, pactados por el PP, Cs y Vox, que entre otras medidas incluye la sustitución del término "violencia de género" por el de "violencia intrafamiliar" y detrae 600.000 euros de los fondos para la atención de inmigrantes.

Las principales referentes del PSOE y el Gobierno se volcaron en criticar el pacto andaluz. A juicio de los socialistas, pone de manifiesto cómo conservadores y naranjas se han "arrodillado" ante el discurso de la extrema derecha. "Ayer, el PP, Cs y Vox alcanzaron un acuerdo que incluye medidas terribles contra la seguridad y libertad de las mujeres y contra la violencia de género señaló la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, tras reunirse en el Congreso con ERC y JxCat-. Este es el modelo que quieren llevar el PP y Cs en aquellos lugares en los que quiere gobernar con la ultraderecha. Se abrazan a las ideologías del odio e incumplen los grandes acuerdos de la democracia. En qué momento decidieron que había que normalizar este discurso, arrodillándose ante la ultraderecha? En el momento que necesitaron sus votos".

EL PARALELISMO

El acuerdo presupuestario en la Junta llega en un momento en el que al PSOE se le acusa de hacer cesiones al independentismo catalán para lograr que prospere la investidura de Pedro Sánchez, prevista para la primera mitad de julio. Los socialistas contestan que no hay ninguna "negociación" con ERC y JxCat, y que ellos ya han demostrado que "no todo vale" con tal de sacar adelante unas cuentas públicas, recordando lo que ocurrió hace unos meses con los Presupuestos Generales del Estado, que no prosperaron debido al rechazo de republicanos y neoconvergentes, que insistían en abordar el referéndum de autodeterminación para apoyar el proyecto del Gobierno.

"Cs y el PP compran argumentos de la extrema derecha, blanquean su imagen y normalizan su presencia institucional", dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue antes consejera de Andalucía y es, también, la principal favorita para sustituir a Susana Díaz al frente del socialismo andaluz. "Nos están haciendo volver a décadas atrás sostuvo la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo-. Están bordeando la ruptura del pacto de Estado contra la violencia machista".