Puigdemont y Sánchez tratan de capitalizar la cárcel y el exilio

cristian reino | barcelona

Uno en Waterloo, huido de la justicia, el otro en Soto de Real, encarcelado. Carles Puigdemont y Jordi Sànchez han vuelto a encontrarse año y medio después. Lo han hecho en un mitin electoral de JxCat en el que han podido hablar por espacio de media hora a través de videoconferencia en la sede postconvergente. La Junta Electoral autorizó el acto y ambos han reivindicado el esfuerzo realizado para lograr la independencia y su voluntad de seguir y persistir hasta el final. «Algún día miraremos reconfortados los esfuerzos», ha señalado el expresidente de la Generalitat.

el exilio, como la cárcel

El candidato de JxCat y cabeza de lista al Congreso ha arremetido contra quienes creen que estar en el «exilio» es una situación cómoda y hasta «divertida». «Es tan duro como estar en prisión», ha afirmado. Sànchez ha pedido el voto para continuar con el espíritu del 1-O en el Congreso y porque a su juicio el voto a JxCat es el que más puede «ayudar» a que los presos salgan de prisión y los «exiliados» regresen a Cataluña.

Puigdemont se ha referido también al acto festivo de Coripe, el pueblo sevillano en el que una figura que representaba al expresidente fue ‘fusilada’ y luego quemada por la gente de la localidad. Lo hacen cada año con un personaje de la actualidad política o social española. «No iban contra la persona, iban contra lo que representamos», ha dicho Puigdemont. «Nunca hubiéramos imaginado ese tipo de imágenes», ha apostillado Sànchez. A su entender son la expresión del «odio y de la violencia» que hay en el resto de España hacia el independentismo. Tanto JxCat como el Govern catalán han anunciado que acudirán a la Fiscalía. JxCat se presenta como el voto del espíritu del 1-O. El voto para quienes aseguran que no renunciarán nada y que harán lo que haga falta (exilio y cárcel) hasta conseguir la secesión. En el ecuador de campaña, JxCat y ERC han entrado en un mano a mano por intentar aparecer como las más genuinos independentistas. Esquerra empezó la campaña fijando sus dardos hacia el PSC, con quien compite por el primer puesto en Cataluña, pero también ha empezado a lanzar dagas a sus socios. «Somos los más independentistas de todos los independentistas, los más republicanos», ha reivindicado esta mañana Oriol Junqueras en una entrevista on line concedida al diario Ara. «Ya éramos independentistas cuando nadie lo era», ha insistido. Frente a quienes, desde las filas postconvergentes, acusan a los de ERC de haberse moderado, de estar dando marcha atrás por interés partidista, traicionando al soberanismo y por su voluntad de investir a Pedro Sánchez, Junqueras ha replicado: «Llevamos 88 años defendiendo la república y somos los más dialogantes de todos. No hemos renunciado nunca a dialogar ni a la república ni a la independencia. Es compatible defenderlo simultáneamente».