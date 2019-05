Puigdemont será candidato a las europeas porque cumple los requisitos

mateo balín | madrid

Carles Puigdemont podrá ser candidato en las elecciones europeas del 26 de mayo. El Juzgado Contencioso-Administrativo número nueve de Madrid estimó hoy el recurso del expresidente catalán contra la decisión de la Junta Electoral Central que denegó su candidatura. Otros dos órganos judiciales ordinarios tomaron la misma decisión con respecto a los dirigentes independentistas Antoni Comín y Clara Ponsatí, procesados en rebeldía en la causa del ‘procés’ junto a Puigdemont.

El magistrado Tomás Cobo confirmó así la decisión avanzada este domingo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el visto bueno de la Fiscalía. Por unanimidad, los cinco magistrado resolvieron devolver la causa a los juzgados competentes, pero adelantaron que el hecho de que Puigdemont y sus compañeros estén procesados en rebeldía no era motivo para que no pudieran presentarse. Esta decisión judicial contradice a la Junta Electoral Central, que excluyó a los tres hace una semana de la lista de la coalición electoral ‘Lliures per Europa’ (Junts) con los votos en contra de cuatro de los 13 integrantes del órgano, entre ellos el de su presidente, el magistrado del Supremo Segundo Menéndez, que también pertenece a la Sala de lo Contencioso del alto tribunal que resolvió el domingo. El tribunal dio la razón a los procesados, pero también recordó a sus defensas que «no hay absolutamente ninguna razón para sostener que la legislación electoral española o su práctica son oscuras ni defectuosas», como los abogados denunciaron en sus recursos.

La resolución del juzgado, de 21 páginas, detalla que «no se exige para los candidatos a las elecciones que deban estar inscritos en un censo, sino que reúnen los requisitos para ello». Añade que, en el presente caso, los procesados en rebeldía se encuentran dados de alta en un municipio español pese a que ahora residen en Bélgica.