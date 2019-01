Rajoy receta moderación al nuevo PP en el inicio de su convención ideológica

mónica sequeiro | madrid

El expresidente Mariano Rajoy ha sido fiel a las palabras que pronunció hace seis meses con motivo de su despedida y ha demostrado que no se ha ido del PP y le sigue siendo leal con su protagonismo en la primera jornada de la convención, en la que ha dado su receta ideológica para el partido: moderación.

Un mensaje a la medida de este momento político, en el que el PP inicia la precampaña para las elecciones de mayo entre la euforia por la victoria en Andalucía y la necesidad de diferenciarse de partidos como Vox y Ciudadanos.

Rajoy, a quien un sector del partido le reprochó en muchas ocasiones el poco peso de la ideología durante su liderazgo, fue el protagonista del inicio de este cónclave que el PP ha definido como el del «rearme ideológico», en el que ha pedido huir del sectarismo, de los doctrinarios y mantener los principios populares.

Una línea en la que coincidió el coordinador de la convención y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien hizo un discurso contundente, con continuos ataques velados a Vox y apelaciones al orgullo de ser el PP, un partido que ejerce «la moderación y la centralidad».

Ambos han instado al partido a no tener miedo, no asustarse «por nada» y «tener claros» los principios, en palabras de Rajoy. Para Núñez Feijóo se trata de «no amedrentarse» porque el PP es el partido «de Fraga, de Aznar, de Rajoy y de Casado, es el partido de los españoles».

Las voces de Rajoy y las de Núñez Feijóo fueron las más destacadas ayer en el PP, junto con la del secretario general del partido, Teodoro García Egea, que se remitió a la famosa expresión de Manuel Fraga, «sin tutelas ni tutías», para subrayar que todo el partido está con Casado e hizo continuas apelaciones a la unidad del partido.

El presidente de la fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, anunció que ya tiene listo el texto de la nueva proposición de la Ley de Concordia que el PP llevará al Congreso para sustituir la de memoria histórica.

Pero esta convención no es para mirar hacia el interior del partido sino para «escuchar» a la sociedad civil, tal y como reiteraron estos días en el PP, aunque sea para no compartir algunas de las reflexiones vertidas por los expertos que han sido invitados a participar en los debates. El partido ya había advertido que las opiniones de los ponentes no son asumidas como propias, algo que recordaron en el caso del portavoz de la plataforma satírica Tabarnia, Jaume Vives, quien aprovechó su intervención para pedir la afiliación a Vox. Aunque posteriormente aclaró, a través de un mensaje de Twitter, que no pidió a nadie que se afilie al partido de extrema derecha, sino que cuando ha preguntado a la gente en esta red social qué les decía a los del PP en la convención, algunos le han contestado: «que se afilien a Vox».

La jornada concluyó con una pequeña intervención de los candidatos autonómicos del PP para la cita de mayo en la que dieron alguna que otra pincelada de los problemas de sus territorios, retos que afrontar y propuestas para resolverlos y hubo también muchas referencias a la crisis de Cataluña y a la unidad de España.