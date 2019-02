Raül Romeva: "Las relaciones tóxicas suelen fracasar"

El 'exconseller' Raül Romeva no defraudó y optó por la misma línea que mantuvo su compañero de partido Oriol Junqueras. Se declaró "un preso político" que este martes cumple "justo un año en prisión" y "por coherencia" con lo que hizo durante la instrucción solo respondió a las preguntas de su abogado defensor, Andreu Van den Eynde, ya que en su opinión se enfrente a "un juicio político". A preguntas de él afirmó que "la carpeta catalana incomoda" y sostuvo que "las relaciones basadas en la libertad son fructíferas", mientras que las basadas en la represión o el amordazamiento son tóxicas y suelen fracasar".

La primera parte del interrogatorio consistió en repasar su labor internacional, especialmente en Bosnia, a favor de la paz, para alegar que "la construcción de la paz es la mejor forma de construir comunidad", lo que dijo haber aplicado en "el ámbito personal y profesional". Añadió que durante su vida política siempre ha apostado por el derecho a la autodeterminación, "como un derecho legítimo, que evoluciona, no se circunscribe solo a un momento, sino que evoluciona con los tiempos".

Según la fiscalía solo se centra en la descolonización, pero como evoluciona ha incorporado nuevos supuestos en su aplicación y uno especialmente significativo es el que lleva a defender su ejercicio "en la medida en que se ha intentado todo antes". Catalunya, en su opnión, en un ejemplo claro de intentar hacer las cosas antes. Aseguró que ningún tratado europeo ni la propia Constitución española prohíbe expresamente ese derecho. En este sentido, recordó en 40 años apenas se ha tocado.

Desde 1900 cifró "106 referéndum de autodeterminación" de estos 54, a partir de 1991. "De ellos, 26 se han hecho sin el consentimiento del Estado, los otros con. No se puede considerar el derecho a la autodeterminación como algo anecdótico. No es un utopía y es perfectamente factible". Romeva, que se definió como "un demócrata, republicano y europeísta", que "circunstancialmente está independentista", condicion que adquirió en 2010. Era federalista hasta la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatut que "supuso una ruptura emocional importante para mucha gente" del pacto constitucional del 78. Ello "lleva a mucha gente" en la que se incluye, "como demócratas y republicanos" para "reconstruir este pacto en base al diálogo".

MENSAJE A VOX

Según Romeva, el suyo "no es un proyecto que vaya contra nadie" y quiso poner de manifiesto que "quienes defendemos estos valores nos encontramos en el banquillo y los que amenazan estos valores se sientan en el estrado" de las acusaciones en clara referencia al partido Vox, al que no llegó a mencionar.

"Cuando uno hace política entiende que para llegar a acuerdos uno tiene que hablar. Y a veces cuando se habla se llega a puntos de acuerdo y de ahí salen los pactos. Si no hay dialogo, no se puede negociar y no hay parto. Yo pedía hablar. Asumir una realidad que para mucha gente era incómida y que esta realidad incomodaba a parte de la sociedad. La carpeta catalana incomoda e incomoda hoy en día. Unas relaciones basadas en la libertad son fructíferas, las basadas en la represión o el amordazamiento son tóxicas y suelen fracasar", aseguró.