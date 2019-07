Las relaciones entre JxCat y Esquerra tocan fondo

cristian reino | barcelona

Los pactos provinciales y municipales han ahondado la ya profunda crisis en las relaciones entre JxCat y Esquerra y que amenaza con llevarse por delante el Ejecutivo catalán y dar por finiquitada la legislatura de Quim Torra, que solo lleva un año al frente de la Generalitat. Su mandato ha estado marcado desde el primer día por la división entre los secesionistas, a los que solo une la reivindicación por la puesta en libertad de los dirigentes encarcelados y la lucha «antirrepresiva», según su terminología. Pero si con nueve dirigentes en prisión no son capaces de mantener un mínimo de unidad, en cuanto la situación no sea tan enrevesada en la política catalana, JxCat y ERC no tendrán demasiadas cosas en común. Es lo que ocurría antes del ‘procés’.

Quim Torra y Pere Aragonès pactaron tras la primera crisis de calado de la legislatura -provocada por la negativa de los republicanos a volver a investir a Puigdemont- mantenerse unidos hasta la sentencia del Supremo. La respuesta al fallo puede que sea lo último que pacten. Mientras tanto, mantendrán el actual escenario, calificado por los propios soberanistas como el más delicado en mucho tiempo.