Ribó ya recomendó a Torra el viernes quitar los lazos y 'estelades'

El Síndic de Greujes, Rafael Ribó, ha recomendado cumplir con la resolución de la Junta Electoral Central y quitar los lazos amarillos y 'estelades' de los edificios públicos en período electoral para garantizar la neutralidad institucional. En una comparecencia convocada de urgencia, Ribó ha revelado que ya hizo llegar esta recomendación, elaborada por iniciativa propia, el pasado viernes a Torra. Ante la llamada del 'president' pidiendo aclaraciones, la nota no se hizo pública hasta hoy, cuando se ha respondido a las aclaraciones.

Torra en cambio no reveló haber recibido este informe del Síndic y este martes anunció que tomaría una decisión a partir de lo que dijera el Síndic, cuando este organismo ya se había pronunciado y así lo sabía desde el viernes presidencia de la Generalitat. En concreto, el informe sugiere al Govern adoptar "las medidas oportunas" para cumplir la orden de la Junta Electoral Central. Ribó ha querido aclarar que en resoluciones previas, el Síndic ha defendido la libertad de expresión en la exhibición de símbolos como los lazos amarillos o las 'estelades' fuera del período electoral. Ribó ha defendido con vehemencia la libertad de expresión de esta simbología incluso en las instituciones, fuera del período electoral, siempre que no atenten a derechos democráticos y a la convivencia. Ribó ha puesto como ejemplo expresión de apoyos a los refugiados, a la lucha LGTBI, etc, que sean mayoritarios en la institución que los exhiba. El Sindic recuerda que en pronunciamientos previos, defendió la libertad de expresión en el espacio público incluidas las dependencias de titularidad pública

TORRA LO SABÍA DESDE EL VIERNES

Ribó ha dejado claro que hizo llegar el viernes su opinión, su resolución el viernes, tras lo cual recibió una llamada de presidencia de la Generalitat y un escrito formal solicitando aclarar algunos aspectos de la resolución. Este mediodía, el Sindic se ha reafirmado en que durante la campaña y después de la campaña, antes de la campaña, existe el derecho a exhibir todo tipo de ideología, pero que las instituciones públicas, de acuerdo con la JEC, las que dependen de la Generalitat en período electoral no deberían exhibir simbología en sus fachadas y partes públicas, desde la convocatoria electoral hasta la celebración de las elecciones". Ribó, en la aclaración, sostiene que entidades y particulares no se ven afectados, insiste en que el período va de la convocatoria electoral a las elecciones, y de acuerdo con la JEC, apunta a la necesidad de hacer un listado de los edificios públicos afectados por la resolución.

RIBÓ PIDE HACER POLÍTICA

Ribó ha criticado severamente la judicialización de la política. "Nos hace falta política, mucha política, y mañana este Síndic aportará toneladas de política, de políticas públicas, de acciones políticas, a ellos les toca posiciones partidarias, necesarias en democracia; nos hace falta políticas públicas y de una vez huir de la tentación de llevar la política al Código Penal, ha reclamado.