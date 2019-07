Rivera: «Busca pactar con quienes quieren liquidar España»

«Señor Sánchez, usted busca criminalizar a los moderados y pactar con los que quieren liquidar España». La frase resume el discurso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate de investidura de Pedro Sánchez, durante el que buscó disputar la jefatura de la oposición a Pablo Casado —pese a que le saque nueve escaños— frente a un presidente del Gobierno en funciones que entiende que se ha puesto en manos de los independentistas solo para perpetuarse en el poder.

El presidente de la formación naranja aseguró que el secretario general socialista vino al Parlamento a reclamar a PP y Cs la abstención para no depender de los votos de Podemos y de los independentistas para ser investido presidente, pero que su propuesta en realidad no es más que «un teatrillo», «un truco» para la tribuna del hemiciclo mientras en la habitación de al lado, en la que tildó de la «habitación del pánico», pactaba el futuro Gobierno con el partido de Pablo Iglesias y con «los golpistas», en referencia a los independentistas catalanes.

Es lo que el bautizó como «el plan Sánchez», con el que el líder del PSOE querría «perpetuarse en el poder» atacando y descalificando a Cs y apoyándose en quienes llamó «su banda», que son, según su descripción, Quim Torra, Arnaldo Otegi y los «proetarras», y «los que no creen en la economía de mercado», en referencia a Unidas Podemos. Sin embargo, Rivera, en un mensaje también a los críticos de su partido, que lamentan el rechazo a los pactos con el PSOE y los acuerdos solo con PP y Vox, aseguró que no van a caer en el engaño del candidato y que van «votar no con las dos manos», porque argumentó que no se fían de Sánchez y porque su intención y la de Ciudadanos es liderar la oposición con un modelo «diametralmente opuesto al suyo» y «vigilarlo con lupa».

Las dos patas del supuesto ‘plan Sánchez’, según explicó Rivera, son pactar en todos los lugares que pueda con los nacionalistas e independentistas y laminar a la oposición a base de «sectarismo», calificando de «fascistas» a todos los que no son militantes del PSOE.