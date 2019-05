Rivera lleva al Congreso una ley para proteger a las familias

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere erigirse como líder de la oposición en la nueva legislatura que comienza y trata de conquistar esa posición con actividad parlamentaria, demostrando al electorado que sus 57 escaños bien pueden cosechar conquistas sociales. Lejos del rifirrafe dialéctico y de la crispación, Rivera ha reunido a sus diputados para explicarles el nuevo rumbo del partido liberal. A saber: control firme al Gobierno, defensa de las familias, y capacidad de acuerdo en las cuestiones de Estado. Cs no quiere ser una formación de azote frontal, sino un grupo que demuestre que puede gobernar.

En pos de demostrar liderazgo y actitud de Estado, Cs registra la primera propuesta de la legislatura que comenzó con el 28-A. Se trata de una proposición de ley de protección a las familias, incluida en su programa electoral. Equipara las familias monoparentales y las que tengan dos hijos a las familias numerosas. Aquellas que tengan tres hijos o más tendrán consideración de familia especial.

También plantea modificar la ley de parejas de hecho para que puedan realizr de forma conjunta la declaración de la renta, poder acceder a los beneficios de las familias numerosas y cobrar la pensión de viudedad. Además, Cs quiere que la educación de 0 a 3 años pase a estar integrada en el sistema público de educación, para favorecer la conciliación. "Si no empezamos a ayudar a las familias, este país no podrá pagar las pensiones", ha planteado Rivera ante sus diputados.

NI 'TITULITIS', NI CARGOS



El presidente de Cs ha subrayado, sin mencionar, diferencias con el PP, con quienes se disputa el liderazgo de la derecha y de la oposición. "Mientras otros están despistados, nosotros estamos ya trabajando", ha destacado. Se ha desmarcado del tono bronco, de la confrontación y ha apelado a una actitud constructiva. "Hay que liderar la oposición desde una manera distinta: no basta con criticar a los demás", ha explicado a sus parlamentarios, "liderar la oposición no es 'titulitis', no es un cargo, es una actitud, es liderar reformas y pactos de Estado". Entre esos acuerdos trasversales que, dice, España necesita, están el empleo, la despoblación, el terrorismo, la inmigración o el cambio climático.

Rivera ha dado por descontado que Pedro Sánchez cerrará un gobierno de coalición con Pablo Iglesias en la arena estatal. Tras el 26-M, ha insistido, Ciudadanos gobernará en autonomías y ayuntamientos, aunque no ha concretado el sentido de los pactos.