Rivera pide retirar fondos públicos al CIS para que Ferraz no haga "encuestas políticas"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Desde luego Rivera como eres, mira que porque una encuesta no sea de tu gusto hay que cerrar el CIS, no te vino tan mal pero claro si sumamos la derecha resulta que no les salen las cuentas PP,Cs, y VOX son todos de derechas