Rivera: "Si Batet fuera una presidenta decente habría parado el acatamiento de los diputados presos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este miércoles el papel de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la sesión constitutiva de las Cortes y ha tachado de "vergonzosa" su actitud permitiendo el acatamiento de los presos independentistas.

Según Rivera, si Batet hubiera sido "una presidenta decente, a la altura del pueblo español", habría parado el acatamiento de los dirigentes catalanes cuando mencionaron los presos políticos. Y dice que tendría que haber obligado a retirar esas palabras, bajo la amenaza de no ser diputado y dejar de cobrar un sueldo público.

"Me pareció una vergüenza la actuación del PSOE y de Batet. Tiene que proteger el decoro de la Cámara", ha declarado el líder 'naranja' en una entrevista en COPE. Así, ha insistido que no se puede permitir que se diga que en España hay presos políticos, como sostienen los líderes independentistas, porque no vivimos en "Cuba ni Venezuela".

"Esto es una democracia europea y esto es un insulto al pueblo español. Ya lo hicieron con el golpe de Estado en Catalunya y ahora vuelven a insultar en la Cámara nacional", ha indicado Rivera, justificando su petición de amparo a Batet durante el Pleno de este martes.

"Tenemos que tomar nota para que no vuelva a suceder. Una democracia decente no puede permitir que se sienten en los escaños los que han intentado un golpe de Estado y están siendo procesados", ha reclamado Rivera.

En esta línea, el líder de Ciudadanos ha defendido que se cambie la ley electoral para que no se puedan presentar como candidatos procesados, cuando la ley de enjuiciamiento dice que están suspendidos. A su juicio, han aprovechado un "fraude de ley" para montar un "show" en el Congreso.