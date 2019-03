Rivera vuelve a reclamar un pacto a Casado

Albert Rivera no se da por vencido con la dosis de ironía que le dispensó Pablo Casado cuando le planteó formar gobierno juntos y el líder del PP le respondió que sería un excelente ministro de Exteriores. El presidente de Ciudadanos ha vuelto a reclamar a los conservadores un pacto para construir un ejecutivo "constitucionalista" que aleje al independentismo de la Moncloa, este domingo en Madrid, donde asiste a la manifestación de la España vacía. No ha hecho referencia alguna a Vox ni a si el partido de Santiago Abascal jugaría un papel en ese eventual gobierno. Ninguna encuesta revela que PP y Cs puedan gobernar si no es con el apoyo de la ultraderecha. Sus declaraciones, en todo caso, llegan pocas horas después que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya mostrado su disposición a pactar con el PSOE tras las elecciones europeas, en una alianza que vaya más allá de Cs.

"Aprovecho para volver a tenderle la mano a Casado, que parece que no está atendiendo una razón de España. Le pido al PP que no piense en su partido, que piense en España", ha reclamado Rivera y ha subrayado que esa alianza dejaría sin poder a las fuerzas secesionistas. "Es el momento de formar un gobierno constitucionalista sin separatistas condicionando la política nacional. Yo no quiero que Torra condicione la política de todos los españoles. Quiero una España libre de Torras, Rufianes y Puigdemones que decidan por todos los españoles", ha reivindicado desde Madrid.

Rivera se ha sumado a la petición de la número uno por Barcelona a las elecciones generales, Inés Arrimadas, para que dimita el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. "Le pido a Sánchez que si discrepa con esa propuesta de su partido en Cataluña pida el cese de Iceta", ha planteado.