Rufián a Sánchez: "Entendámonos"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado al candidato a la reelección, Pedro Sánchez, de haber sido, en su intervención de este lunes "un irresponsable y un negligente". Rufián ha reprochado al líder del PSOE que en su intervención de ayer pidiera la abstención al PP y a Ciudadanos y no dedicara ni un segundo al conflicto catalán, pero ha tendido la mano al diálogo.

Rufián ha iniciado su intervención con un elogio de su predecesor, Joan Tardà y del líder de ERC, Oriol Junqueras y ha hecho autocrítica sobre las formas de su actuación en la anterior legislatura. Y a renglón seguido ha reprochado la "irresponsabilidad" del líder del PSOE en relación a la investidura por sugerir la posibilidad de la repetición electoral, algo que, ha advertido, será perjudicial para el conjunto de los partidos de izquierdas. "La sensación constante estos días es de que sus gestos y sus palabras no se correspondían. Sus palabras decían diálogo, gobierno de izquierdas, la gente pero sus gestos decían vetos, ministerios, vicepresidencias". "Están jugando a la ruleta rusa con dar la oportunidad a Rivera, Casado y Abascal de llegar a la Moncloa".

"ENTENDÁMONOS"

"Estamos condenados a entendernos, entendámonos", ha insistido. "La pregunta señor Sánchez, es si ustedes nos quieren respetar y ponerse de acuerdo con nosotros", ha añadido "Será el señor Sánchez del 'no es no' o el del 'no a Iglesias', el PSOE de la reprobación a Saénz de Santamaría por los palos del 1-O o el de 'igual volvemos a aplicar el 155 si se portan mal'", ha descrito. "Estamos dando una oportunidad histórica a la palabra frente al odio", ha subrayado, insistiendo en la necesidad de constituir una mesa de diálogo.

El portavoz republicano ha subrayado que esta mano tendia es un ejercicio de "generosidad" dado que la situación de los presos independentistas podría generar un tono mucho más contundente. "Sean conscientes del enorme esfuerzo de generosidad que hoy aquí estamos haciendo, del enorme esfuerzo de generosidad y responsabilidad que está haciendo el grupo republicano".

MENSAJE AL INDEPENDENTISMO

Rufián también se ha desmarcado del rechazo frontal y en este sentido ha afirmado que él nunca ha dicho "España me roba". Y en un tono propositivo, ha acabado su intervención con varias propuestas: una mesa de diálogo sin exclusiones ideológica, el derecho a votar, una reforma fiscal progresiva para "que el que tenga más aporte más", "dejar a un lado o derogar" las reformas laborales, políticas respecto a los sin techo, una comisión de investigación sobre "las cloacas del Estado" y sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, así como atender a los refugiados en lugar de "amenazar" a barcos humanitarios con multas.