Rull avisa de que ni renunciarán ni pedirán perdón por el 1-O

efe | tarragona

El exconsejero preso Josep Rull, cabeza de lista de JxCat por Tarragona, ha avisado este domingo al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y a los candidatos de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera de que ni renunciarán ni pedirán perdón por el 1-O.

En la sala Santa Llúcia de Reus (Tarragona), Rull ha intervenido por primera vez en un mitin a través de videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), tras la autorización de la Junta Electoral Central (JEC).

Ante un público que le ha recibido en pie cuando ha aparecido en pantalla, Rull ha dedicado sus primeras palabras a agradecer el apoyo recibido.

Unilateralidad

El exconsejero ha reivindicado el referéndum unilateral que organizó el anterior Gobierno de Carles Puigdemont y ha lanzado un mensaje a los líderes de PSOE, PP y Ciudadanos: «Nos dirigimos serenamente a Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera, solemne y claramente: no renunciaremos al 1-O, no pediremos nunca perdón por el 1-O, que es patrimonio del pueblo de Cataluña». El cabeza de lista de JxCat por Tarragona en las elecciones generales del 28 de abril ha añadido que el referéndum fue una «expresión de civismo y de coraje». En alusión a los relatos de violencia que se han escuchado en la declaración de algunos testigos en el juicio del «procés» en el Tribunal Supremo, Rull ha denunciado que están explicando un 1 de octubre que no vivieron y ha subrayado: «No nos quitarán lo que fue el 1-O».

El exconsejero ha subrayado que las elecciones del 28A no son un «plebiscito sobre Pedro Sánchez», sino que el «dilema» estará a su juicio en escoger entre «el 155» —en alusión a PP, Ciudadanos y PSOE— o el «1-O».

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los electores a dar el próximo 28 de abril un «mensaje al mundo» de que el 1-O no fue algo «esporádico»: «No es una estrella fugaz» sino que tiene «voluntad de prosperar», ha subrayado. En esta línea, ha asegurado que JxCat acudirá al Congreso de los Diputados a «defender el espíritu del 1 de octubre» y ha abogado por responder al «miedo» con «esperanza».

En el acto también han intervenido la mujer de Rull, Meritxell Lluís, que es candidata al Senado, y otro de los aspirantes a la Cámara Alta, Héctor López Bofill, además del número dos por Tarragona al Congreso, Ferran Bel, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, entre otros.