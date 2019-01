Sánchez arranca en Barcelona una campaña para defender su Presupuesto

Pedro Sánchez pone en marcha una campaña para defender sus Presupuestos que arrancará este sábado en Barcelona, solo un día después de que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley de unas cuentas públicas que llegarán al Congreso la semana que viene sin tener garantizados los apoyos parlamentarios para que salgan adelante. Aún así, la dirección del PSOE es "optimista" y no asume ninguna otra posibilidad más allá de que se aprueben.

Para explicar las 'bondades' de esos Presupuestos justo cuando debe comenzar la negociación con los partidos independentistas el presidente del Gobierno estará este sábado en Barcelona, acompanyado por el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el domingo en Burgos.

Son actos que forman parte de una campaña que tiene la voluntad de hacer visible a los ciudadanos la importancia de que la ley salga adelante, en dos direcciones: por el impacto social de esas cuentas y por las inversiones territoriales que irán destinadas a las comunidades autónomas. O visto de otro modo, campaña de calle para presionar a ERC y PDECat a apoyar los Presupuestos en el Congreso. O como mínimo, en lo inmediato, a evitar que planteen una enmienda a la totalidad, algo que dejaría a la legislatura en los huesos.

"No contemplamos otra posibilidad [que no sea que se aprueben]. Si contempláramos otra, estaríamos desistiendo, no pondríamos la fuerza ni la voluntad de sacarlos adelante. Ese es nuestro objetivo y no podemos caer en ninguna posibilidad ni debilidad", ha explicado este martes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que se ha mostrado "optimista" en conseguir los apoyos que necesitan para aprobarlos.

¿Tiene ese optimismo un fundamento argumental? ¿Implica que el Ejecutivo cederá en algunos de los gestos que le pide el Govern para que ERC y PDECat se avengan a validarlos? "El gesto son las políticas sociales y las inversiones territoriales que cabe esperar", ha respondido. En otras palabras "los gestos con Catalunya van a ser los mismos que con muchas otras comunidades de España".

Sobre las negociaciones, Ábalos ha recordado que la voluntad es llevarlas a cabo con todos los partidos y que no hay "prioridad" en ningún grupo parlamentario.

ANDALUCÍA

Mientras PP, Ciudadanos y Vox ultiman sus negociaciones en Andalucía, la dirección estatal del PSOE considera que Susana Díaz debería presentarse a la investidura, porque los socialistas fueron a primera fuerza en las elecciones del pasado 2 de diciembre. Sobre el futuro de la líder en este territorio, Ábalos ha señalado que esa decisión estará, en su día, en manos de la militancia y que, ahora mismo, no hay ningún hecho que obligue a abrir un proceso orgánico.

"los liderazgos se consolidan por sus éxitos. Y los que deciden si son éxitos o fracacasos es la militancia" ha defendido tras recodar que no ha habido "ningún hecho en el cual actuar", por lo que cualquier decisión debería tomarse desde la dirección andaluza del partido. "No tutelamos pero eso no quiere decir que no ejerzamos nuestra responsabilidad", ha planteado.