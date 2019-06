Sánchez busca hacer valer su nuevo peso en el reparto de la UE

Pedro Sánchez se enfrenta este jueves en Bruselas a una maratoniana jornada de negociaciones. El Consejo Europeo está llamado a abordar los nombramientos de las instituciones claves comunitarias, y aunque no es seguro que la cita sirva para cerrar los nuevos cargos (para presidir la Comisión, el Consejo, la Eurocámara y la Alta Representación de la UE en el exterior), el Gobierno socialista indica que nunca España ha estado en mejor posición que ahora.

"No es que España quiere un puesto u otro. Pero por tamaño, demografía, compromiso europeísta y liderazgo de la familia socialdemócrata, aspiramos a tener representantes a la altura que nos merecemos", señalan los colaboradores del presidente en funciones. "Nunca antes un presidente español ha estado mejor situación que Sánchez", insisten las mismas fuentes, poniendo como ejemplo el que el secretario general del PSOE es el principal líder socialdemócrata de la UE, tras su triunfo en las elecciones generales del pasado 28 de abril, el que haya sido elegido junto a su homólogo portugués, António Costa, como negociador de esta familia ideológica en el reparto institucional europeo y el que la española Iratxe García, muy cercana a Sánchez, vaya a ser la próxima presidenta del grupo socialista en la Eurocámara.

Pero todo eso, insisten en la Moncloa, no significa que España vaya a ocupar alguno de los altos cargos que se van a quedar vacantes. De hecho, lo más normal es que ningún español acabe asumiendo alguno de los cuatro puestos, cuyos nombramientos obedecen a complejos equilibrios geográficos, de familias políticas, de países pequeños y grandes y de género. "Son cuatro plazas y hay 28 estados miembros. Lo raro es que te den alguno", explican en el Gobierno.

POSIBLE APLAZAMIENTO

Tampoco está claro que en este Consejo Europeo se vaya a sellar el reparto, ya que por vez primera las familias de socialdemócratas y populares no se bastan para nombrar por sí mismos a los nuevos responsables de la UE, sino que necesitan también a los liberales. Las negociaciones preliminares entre estos tres grupos no han traído consigo grandes avances y no se descarta, todo lo contrario, que el Consejo Europeo del jueves vaya a terminar sin acuerdo, emplazándose los líderes de los Estados miembros a una nueva cumbre, con la fecha límite del 2 de julio, día en el que se constituye la Eurocámara.

"Es imposible saber si acabará habiendo pacto el jueves", explican fuentes del Ejecutivo, que insisten en que la influencia de España se debe traducir, sobre todo, en la influencia que tenga en los nombres elegidos para ocupar las altas instituciones comunitarias, así como en los puestos siguientes para completar la estructura institucional. "Tenemos varios candidatos para distintas responsabilidades", continúan los colaboradores de Sánchez, que subrayan que al final será él quien ponga uno u otro nombre sobre la mesa. De momento, los dirigentes que más suenan para dar el salto son el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la de Economía, Nadia Calviño.

LA AGENDA

El jueves a primera hora, el presidente del Gobierno, junto a Costa, mantendrá un desayuno con los negociadores de las otras dos grandes familias, la popular y la liberal. Después, Sánchez y Costa se verán con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien el líder del PSOE ha estrechado su alianza en los últimos tiempos. Pero en la Moncloa señalan que no es menor su sintonía con la canciller alemana, Angela Merkel, con la que mantendrá por la tarde una reunión bilateral. Después se celebrará la cena de trabajo, donde los jefes de Gobierno de los estados miembro intentarán sellar su pacto para el reparto institucional. "Será larga", anticipan los colaboradores de Sánchez.