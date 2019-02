Sánchez convoca elecciones el 28 de abril y abre un futuro plagado de incertidumbres

ramón gorriarán | madrid

258 días después de tomar posesión como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocó las elecciones generales el 28 de abril. El rechazo de los Presupuestos, la fractura de la mayoría de la moción de censura, y la consiguiente soledad parlamentaria del PSOE, además de la beligerancia de «las tres derechas» plasmada en la foto de la plaza de Colón están detrás del anticipo electoral. Pero el líder socialista de ninguna manera se siente fracasado. Todo lo contrario. Los ocho meses y medio de gestión gubernamental han sido, a su entender, la historia de un éxito.

La decisión se tomó el pasado lunes en la reunión del sanedrín de la Moncloa, el núcleo duro de Sánchez que integran su jefe de gabinete, Iván Redondo, la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro José Luis Ábalos y la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra. Los Presupuestos se votaban dos días después en el Congreso, pero el presidente del Gobierno ya tenía la certeza de que Esquerra y el PDeCAT le iban a dejar caer con el mantenimiento de sus enmiendas a la totalidad. En esa reunión también se decidió que el debate presupuestario del martes y miércoles pasados que protagonizó la ministra de Hacienda debía de ser en clave electoral. María Jesús Montero, según los socialistas, cumplió con las expectativas, se empleó a fondo con los líderes de PP, Ciudadanos, Esquerra y PDeCAT, y adelantó los mensajes socialistas de la próxima campaña.

Sánchez se encerró en un férreo silencio sobre sus planes, y aunque desde esferas gubernamentales se filtró no se sabe con qué intención que las elecciones serían el 14 de abril, la decisión del día 28 no se modificó. El presidente del Gobierno aguardó hasta este viernes para hacer el anuncio porque quería celebrar un Consejo de Ministros extraordinario antes de comunicar sus intenciones al rey. No pudo reunir antes al gabinete porque media docena de ministros acompañaron el miércoles y el jueves a Felipe VI en su viaje oficial a Marruecos. En política, ya se sabe, las formas son casi tan importantes como el fondo.

El presidente del Gobierno descartó la hipótesis del ‘superdomingo’ del 26 de mayo porque, además de las peticiones para evitarlo de algunos barones de su partido, el escrutinio y la logística, difíciles con varias convocatorias electorales simultáneas, se complicaría aún más con unas elecciones generales. Las demandas de PP y Ciudadanos para unir todas las votaciones en el cuarto domingo de mayo tampoco jugaron a favor de esa opción. Pero además de estos argumentos, nadie puso sobre la mesa un argumento político de peso para unificar los comicios generales, europeos, autonómicos y locales.

La convocatoria de las elecciones legislativas abre un futuro incierto. Por delante quedan casi dos meses y medio de campaña electoral, Semana Santa incluida, que puede conducir a un bloqueo político similar al de 2016 y a un vacío de poder hasta el verano. Se da por descontado que nadie obtendrá la mayoría absoluta en el Congreso, y los pactos postelectorales volverán a ocupar todo el escenario político. Con la circunstancia añadida de que al haber 28 días después elecciones europeas, autonómicas y municipales es muy probable que las fuerzas políticas escondan sus cartas hasta que se celebren esas votaciones. No sería de extrañar que el signo ideológico del próximo Gobierno quede supeditado a los acuerdos autonómicos.

La única razón para el adelanto electoral, explicó, está en la derrota presupuestaria y su negativa a gobernar con las cuentas prorrogadas de Mariano Rajoy. «Sin Presupuestos no se puede gobernar», confesó. Pero hizo de la necesidad virtud y proclamó con cierto timbre triunfal que hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales». La intervención entusiasmó tanto a sus ministros que premiaron a Sánchez con una ovación cuando regresó a la sala del Consejo para celebrar la reunión semanal ordinaria.