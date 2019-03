Sánchez dice que la derecha tiene más testosterona que neuronas

Pedro Sánchez busca el voto del simpatizante moderado de Ciudadanos, del electorado progresista que no se identifica con el sello del PSOE. A ese nicho se ha dirigido especialmente este sábado desde Jaén, donde ha apelado a los votantes que no necesariamente le consideran su "candidato preferido" y ha cuestionado la credibilidad del cordón sanitario que Albert Rivera asegura que mantendrá para no pactar con los socialistas. Consciente de que la fiabilidad del líder de los liberales ha sido puesta en duda por sus bandazos políticos, Sánchez ha tratado de sembrar mayor desconfianza.

"Nos quiere decir que después del 28-A no vamos a poder acordar la revalorización de las pensiones de nuestros mayores? Que no vamos a poder dialogar una adaptación del modelo educativo? Nos quiere decir Rivera que no vamos a poder acordar y dialogar sobre los desafíos de nuestro país como el cambio climático? Pero qué tipo de democracia tiene el señor Rivera en la cabeza? El señor Rivera solo piensa en entenderse con aquellos que piensan como él", ha criticado.

Sánchez ha aprovechado los últimos patinazos del PP en campaña para reforzar la idea de que los españoles han de decidir en las elecciones generales si prefieren involución o futuro. "Tenemos una derecha predemocrática y la que viene de la prehistoria, hablando de neandertales y de recortar derechos a las mujeres. Nosotros vamos a hablar del presente y del futuro de este país", ha ironizado en referencia a las polémicas reflexiones del número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, sobre el aborto.

"La derecha tiene más siglas que ideas, más testosterona que neuronas", ha asegurado, para afirmar que la ultraderecha se albergaba siempre bajo las alas del PP y "ahora tiene su propio partido, que es Vox".

Sánchez ha subrayado su apelación al electorado progresista para que no se relaje dando por conquistada la victoria del PSOE el 28-A, ha recordado que la derrota sufrida en Andalucía en diciembre demuestra que es imprescindible una movilización masiva y ha pedido un voto a todos los progresistas. "No nos podemos relajar, aprendamos del 2 de diciembre. Si hay urnas vacías habrá involución, si hay urnas llenas habrá futuro", ha enfatizado.