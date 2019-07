Sánchez: "No voy a tirar la toalla"

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que no va a "tirar la toalla", en una entrevista que ha tenido lugar este jueves en Telecinco. Sánchez ha asegurado que lo importante es que haya gobierno, sin duda alguna, pero un gobierno que funcione.

Por eso he pedido a Ciudadanos y al PP que permitan que se constituya el gobierno, ha añadido. Estoy dispuesto a dialogar con Casado para los pactos de Estado, ha explicado, pero Rivera está sufriendo una crisis existencial de lo que ha sido su proyecto, ha zanjado.

El líder socialista ha lamentado que "por segunda vez" el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya impedido construir un Gobierno progresista. Iglesias, en su opinión ha cometido un "profundo error" del que probablemente esté siendo ya consciente, y ha llevado a su organización "a un callejón sin salida", algo que ha admitido no entender porque la oferta socialista era "responsable, respetuosa y generosa". Pero ha insistido en que él no se resigna, y ha dicho en varias ocasiones a lo largo de la entrevista la misma frase: "No tiro la toalla".

Tareas urgentes

Ha subrayado que España necesita un Gobierno para abordar muchas tareas urgentes, entre ellas los presupuestos del Estado, los europeos y las consecuencias del brexit, y para desarrollar políticas relativas al empleo, las pensiones, la revolución digital o la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Por eso, pese a admitir que se siente "frustrado" personalmente por lo ocurrido este jueves, Sánchez ha dicho que no se puede permitir esa frustración en el ámbito político.

El presidente en funciones ha considerado este jueves que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reúne el perfil adecuado para tener una responsabilidad en un Gobierno de España, si bien ha admitido que no llegó a hablar con ella sobre esta posibilidad. Sánchez ha dicho que él siempre ha estado abierto a independientes de reconocido prestigio y sobre todo progresistas.

"No había pensado en la exalcaldesa de Madrid pero es una persona de una talla que aprecio en lo personal y respeto en lo político. No es descartable", ha señalado. No obstante, ha insistido en que lo importante es que haya Gobierno pronto y se ha comprometido a ponerse a trabajar ya para ello.