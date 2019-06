Sánchez para el pacto que obliga a depender de Bildu en Navarra

paula de las heras | madrid

La historia se repite. La secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, se topó hoy de la noche a la mañana con que la dirección federal del partido no apoya ya su intención de convertirse en la próxima presidenta de la comunidad foral previo pacto con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Para tener éxito, la operación exigiría la abstención de Bildu y en Ferraz sostienen que eso es algo que no les «gusta». La advertencia, anticipada en la noche del domingo por ‘El Confidencial’, pone a Chivite en una posición incómoda. Los socialistas navarros, con 11 diputados de un Parlamento en el que la mayoría absoluta se sitúa en 26, son la llave para la formación de cualquier Gobierno, pero por activa y por pasiva se han comprometido a no permitir gobernar a la derecha, que se presentó a los comicios unida bajo las siglas de Navarra Suma y alcanzó 19 escaños (17 de UPN, 2 del PP y otros dos de Ciudadanos). «No vamos a darle nuestros votos; no es no», insistió airada el pasado viernes la dirigente, emulando al propio Pedro Sánchez en 2016.

En el PSOE argumentan que el portazo a un acuerdo «de progreso», atribuido personalmente al presidente del Gobierno en funciones, es congruente con la posición que se exige a los demás. «No parece muy lógico reunirse con Macron en París para disuadir a Ciudadanos de que llegue a acuerdos de Gobierno que impliquen a Vox y acto seguido aceptar tú los votos de los herederos de Batasuna», apuntan. Algo así dio a entender también el secretario de Organización del partido, José Luis Abalos, en una entrevista en la Ser, al día siguiente de las elecciones: «No tenemos ninguna voluntad de buscar una fórmula de gobierno que contenga a EH-Bildu», dijo.

Lo paradójico es que, pese a esa cautela inicial, desde Ferraz y desde Moncloa se dio carrete durante toda la semana pasada a la apuesta de la secretaria general de Navarra. El mismo Abalos reivindicó para Chivite el jueves la presidencia de la comunidad foral y el viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, insistió en que sería una «buena» gobernante autonómica.

Las negociaciones con el resto de los grupos debían iniciarse este miércoles con Uxue Barkos, la presidenta en funciones y candidata de Geroa Bai, y, en principio, los socialistas navarros aseguran que no darán marcha atrás. Pero si hay pulso nadie duda de quién ganará. «Le han doblado el brazo a Susana Díaz ¿no se lo van a doblar a ella?», dice un exdirigente regional.