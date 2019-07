Sánchez pierde la primera votación de la investidura y la segunda está en el alero

r. g. / a. t. | madrid

Pedro Sánchez puede convertirse en el primer candidato que pierde dos debates de investidura. Cayó en 2016 y ahora tiene media derrota en el bolsillo. Pero los desmayados ánimos de los socialistas recibieron ayer una inyección de moral al comprobar que Unidas Podemos se abstenía en la votación. Pablo Iglesias lanzaba así el mensaje de que hay una tenue esperanza de alcanzar un acuerdo para la votación del jueves. Por lo pronto, los equipos negociadores se van a reunir. ¿Cuándo? En algún momento antes de votar el jueves. Será la última baza.

El marcador del Congreso reflejó a las 14.25 horas los 124 ‘síes’, 179 ‘noes’ y 52 abstenciones, y activó el calendario de dos meses para que haya investidura. Si no es así, a votar el 10 de noviembre. «No lo sé», es la respuesta que dan los socialistas, sean ministros, diputados o lo que sea, a la pregunta de si habrá acuerdo con Unidas Podemos. «Está jodido», confesaba más gráfico, pero igual de escueto, un diputado del círculo más próximo a Pablo Iglesias. Todo apunta a que hasta el último minuto no habrá ‘fumata’, sea esta blanca o negra.

La votación de ayer dio pistas sobre las trepidantes horas que se viven en el Congreso y aledaños. Unidas Podemos echó el lunes la persiana al acuerdo tras el agrio debate de su líder con Sánchez, y decidió votar ‘no’ en esta primera vuelta. Irene Montero, disciplinada, así votó por internet antes de que comenzara el pleno pues no acudió a la Cámara por su avanzado embarazo. Pero algo pasó en el transcurso de la mañana que hizo cambiar de opinión a Iglesias y los morados se abstuvieron. El giro es, explicó la diputada Ione Belarra, para «facilitar las negociaciones. No va a quedar nada de nuestra parte para llegar a un acuerdo. Nos vamos a dejar la piel». El color volvió a los lívidos rostros socialistas.

Movimientos

También hubo movimientos en la bancada de Esquerra. Tras la intervención medida y constructiva en el pleno de su portavoz -«estamos condenados a entendernos», dijo- quedó la sensación de que se abstendrían, pero era una percepción errónea. Los republicanos así lo habían convenido con EH Bildu, con el que mantienen una especie de acción mancomunada. Pero también algo pasó en los circuitos internos de Esquerra. Votaron que no mientras que los cuatro diputados de la izquierda abertzale se abstuvieron.

Gabriel Rufián, siempre obediente a las instrucciones de Oriol Junqueras, es un posibilista, pero la dirección de Esquerra tiene otro enfoque. Mira más al qué dirán en Barcelona que a la política en Madrid. Los republicanos no quieren pasar por ser los ‘botiflers’ (traidores) del independentismo y facilitar la investidura de Sánchez a cambio de nada. Máxime si JuntsxCat vota en contra, como lo hizo tras un discurso inflamado y abigarrado de consignas soberanistas.

Esquerra, aunque ha dicho por activa y pasiva que no va a bloquear la investidura porque no quiere una repetición de elecciones, supedita su voto a que en las horas que restan hasta las 14.25 horas del jueves PSOE y Unidas Podemos cierren un acuerdo. Igual que el PNV, que anunció que podría pasar de la abstención al sí con un pacto entre Sánchez e Iglesias que considere satisfactorio.

La votación fue el colofón de la segunda jornada del debate. En términos parlamentarios se puede decir que fueron unos duelos llevaderos para el candidato socialista. Nada que ver con el crispado cara a cara del lunes con el líder de Podemos ni con el intenso toma y daca con los líderes de PP y Ciudadanos. Si en el primer día del debate Cataluña apenas asomó en las intervenciones, ayer fue el monotema, como no podía ser de otra manera, en el duelo con los portavoces de Esquerra y JxCat, más tranquilo con el primero, más convulso con la segunda.

En ambos casos, Sánchez instó a sus interlocutores a que no ignoren el dato de que más de la mitad de los catalanes no son independentistas, de modo que no pueden tomar la parte por el todo y arrogarse la representación de la sociedad en su conjunto. Además, avisó a Rufián y Laura Borràs que no le va a temblar el pulso si es necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat si se vuelve a vulnerar el marco legal.

El debate con el portavoz del PNV despidió un aroma de buena química. Aitor Esteban pidió, en el fondo, un pequeño esfuerzo en las formas porque hay sintonía en el fondo. «El calendario de transferencias», reconoció el diputado del PNV, es una realidad a pesar del retraso en la concreción. Hasta con la portavoz de EH Bildu el duelo fue casi de guante blanco. No así con la de Coalición Canaria, que se quejó del maltrato al archipiélago. Tampoco fue distendido el intercambio con el representante de Unión del Pueblo Navarro.

Sánchez cerró sus intervenciones con una apelación a los tres grandes grupos. Reclamó responsabilidad de Estado a PP y Ciudadanos, y generosidad a Unidas Podemos para que la legislatura eche a andar. Y redondeó su discurso con un solemne: «Quiero gobierno, estabilidad y legislatura».

Partido de Revilla

Pedro Sánchez solo fue capaz de encontrar entre el lunes y el martes un aliado externo en el hemiciclo, a José María Mazón, el único parlamentario del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla. El diputado sumó su voto favorable a la investidura de Sánchez a los 123 del grupo socialista a cambio de un calendario para llevar la alta velocidad ferroviaria a Santander y del pago de la deuda histórica del Hospital de Valdecilla.

El resto de los partidos pequeños del Grupo Mixto le negaron su apoyo. Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) anticiparon en su diálogo con el candidato su ‘no’ y Compromís se abstuvo, pero con la nariz tapada, por su enfado por la falta de diálogo real y de ganas de pactar del líder socialista.

Ana Oramas, de CC, rechazó la investidura porque el candidato no se ha comprometido con las reclamaciones de los nacionalistas para Canarias y porque no apoyará un Ejecutivo que tenga como socios o como aliados a los diputados de Pablo Iglesias. Indicó que Unidas Podemos solo desprecia las negociaciones sobre sillones y cargos cuando no se trata de ellos y aseguró que los «nuevos partidos», en referencia a la formación morada y a Ciudadanos, «han venido no para cambiar la política sino para enredarlo todo».

Sergio Sayas, de UPN, votó no porque considera que el discurso de Sánchez es «incoherente, cortoplacista y dañiño para España». Ve incoherente que le pida a los demás su abstención para no tener que ser investido con el apoyo de los independentistas cuando en Navarra va a acceder al Ejecutivo regional, desplazando a Navarra Suma, que fue la primera fuerza, negociando con EH Bildu, «que no es una fuerza democrática». Considera, además, que los planes de Sánchez son dañinos para el país porque «quiere gobernar de la mano del nacionalismo, de quien quiere destruir España».

Joan Baldoví, de Compromís, echó un rapapolvo al líder socialista. Le dijo que su partido, socio de gobierno del PSOE en la Comunidad Valenciana, quiere apoyar un Ejecutivo progresista para España, pero que el problema es que Sánchez no quiere negociar, ni con Podemos ni con nadie. «Busca la rendición incondicional, cuando solo tiene 123 votos». Un apoyo gratis para un Gobierno monocolor socialista. Le dieron una abstención sin ganas y le citaron a negociar, «de verdad», si quieren el apoyo de su diputado para mañana o «para septiembre».