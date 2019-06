Sánchez se reunirá el 2 de julio con Batet para fijar la fecha de investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo martes 2 de julio con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar una fecha para la investidura. "El candidato socialista se presentará al debate para que España tenga un gobierno progresista, europeísta y moderado. Nuestro país necesita avanzar y Sánchez quiere liderar ese proyecto con sentido de Estado", explican fuentes socialistas

Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mantuvieron este martes un encuentro en la Moncloa para desbloquear la investidura que terminó en fracaso, tras la decisión de este último de mantener su exigencia de entrar en un gobierno de coalición. Iglesias le comunicó a Sánchez que en el caso de no lograr este objetivo no descarta votar en contra de su investidura, mientras que el presidente en funciones repitió su oferta de "gobierno de cooperación" y avisó al líder de Podemos de que está determinado a presentarse al debate en julio, tenga o no tenga amarrados antes los apoyos necesarios.

De este modo, se confirma lo adelantado por EL PERIÓDICO, que contó que Sánchez fijaría la fecha tras conocer la respuesta de Iglesias a su oferta de ceder cargos intermedios a Unidas Podemos.

BATET, SOBRE LA INVESTIDURA

Por su parte, Batet considera que sería "bueno" para España que Sánchez fuera investido para que el Gobierno pueda trabajar a pleno rendimiento "lo más rápidamente posible". "Él me transmitirá lo que considere y, en función de esa conversación, acabaré de decidir cuándo se convoca el Pleno", ha detallado.

Preguntada sobre si cree que la investidura de Sánchez será fallida, la presidenta de la Cámara Baja ha apuntado que eso todavía no se sabe. "Desde luego antes de la conversación con el presidente yo no lo sé, y tendremos que verlo", ha indicado.