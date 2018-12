Sánchez y Turull, de la investidura fallida a la huelga de hambre en prisión

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Esta huelga, me hace recordar la Huelga de Hambre de Morano Masa, y varios concejales del Ayuntamiento de LEÓN en su día. Mucha gente veía pasar bandejas de canapés desde el Restaurante Pozo frente al Ayuntamiento para mitigar los efectos posibles de huelga del Alcalde y sus ediles. No vamos a decir que eran tragantonas, pero la huelga era bien llevada porque no faltaban los asados de cordero y botellas de vino crianza y gran reserva.