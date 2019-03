La Semana Santa no influirá en la participación del 28A, pero sí en la campaña

La participación más baja de nuestra historia democrática, un 66,48 %, se registró en 2016, en las elecciones generales del 26-J. Apenas habían pasado unos meses desde que los ciudadanos acudieran por última vez a las urnas para elegir a sus representantes al Congreso y al Senado, y la repetición electoral pesó. Influyeron el estío y el hastío.

Ahora, la cita del 28-A hace coincidir el arranque de la campaña con la Semana Santa, y en el PP se han levantado contra lo que creen una "falta de respeto" a las tradiciones. Pablo Casado llegó a quejarse de que Pedro Sánchez había escogido la fecha "para ver si algún cofrade no va a votar". Nunca antes se habían mezclado los carteles electorales con los de pasos, penitentes y mantillas, pero los expertos consultados apuntan a que la fecha no es tan atípica: cinco elecciones generales se han celebrado en marzo, y el que cuando llegue el día de la votación ya haya quedado atrás el periodo festivo hará que este no influya directamente en la participación. Sí cambiará la forma de hacer campaña, pero con escaso impacto, porque desde hoy hasta las elecciones estamos ya en precampaña permanente.

"La voluntad del presidente era separar elecciones, no mezclar distintos escenarios en los que no se tienen las mismas motivaciones para ir a votar. Es lo que se ha hecho siempre", apunta Àngels Pont, directora del Gabinet d'Estudis i Opinió Pública GESOP. Históricamente, sólo Andalucía ha hecho coincidir en fecha sus elecciones regionales con las generales en cinco de las once autonómicas, beneficiándose de un aumento de la participación.

Pese a que la campaña coincide con la semana santa, con fuerte arraigo en el sur, "habrá una movilización elevada, por encima de la media", dice Juan Montabes, del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía. Ayudará el precedente de diciembre. Hay una competición electoral mucho mayor, no sabemos qué resultado tendrán los bloques ideológicos de izquierda y derecha, apunta Montabes.

COMICIOS POLARIZADOS

Todos los expertos consultados coinciden en que la incertidumbre y la polarización serán clave para la participación en estos comicios, que previsiblemente estará por encima de la media en unas generales (72,63%). Y no solo en Andalucía. "La participación es mayor cuanto mayor es el riesgo de desestabilización apunta Pont. Se cumplió en Cataluña en estas últimas autonómicas y también en las generales de 1982", que marcaron un récord todavía imbatido del 79,97%. "La participación crecerá en todos los territorios, aunque será especialmente interesante ver qué pasa en Cataluña, añade. Solía ser más alta en las generales que en las autonómicas, pero la tendencia cambió con el 'procés'.

"En torno al 70% del electorado decide su voto antes de la campaña", e incluso para el resto "la campaña no es relevante", señala Ignacio Lago, catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra. Como mucho, "se puede resentir la movilización secundaria", la que se da entre los ciudadanos y sus amigos o familiares, puesto que en días festivos no se habla tanto de política.

"La campaña se intensificará en la segunda semana y en la primera se limitará a la presencia en medios más que en grandes actos", cree Montabes. "Será especial por la población desplazada de su domicilio habitual- señala-. En periodos de vacaciones desciende el seguimiento de la televisión", el medio peferido de los políticos para colocar mensajes electorales.

CAMPAÑA DE MANTILLA

La primera semana de campaña será peculiar. Tanto PP como PSOE ya han confirmado que sustituirán los mítines por paseos jueves y viernes santo. Pero eso también será hacer campaña. "Es posible que no quieran hacer elegir a la gente entre el acto social o el acto político, pero si el político está en el acto social está haciendo campaña de alguna manera", indica José Manuel Trujillo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. "Acudir o no a las procesiones es ya hacer campaña frente a su electorado e incluso podría ser usable como estrategia", señala. Claro que, para algunos partidos es más fácil que para otros posicionarse frente a esta tradición.

Pont coincide en que la Semana Santa distorsionará la campaña, y también el trabajo demoscópico, porque los políticos tratarán de adaptar su presencia en medios y en redes sociales. Lago cree que los partidos realmente no tendrán "mucho margen para adaptarse" a que los días festivos se crucen en la campaña. No será la primera vez que haya políticos costaleros y políticas con mantilla. Pero esta vez estarán pidiendo directamente el voto.