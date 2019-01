"Serán los guardias civiles los rescatadores últimos de Julen"

"Será la Guardia Civil los rescatadores últimos de Julen", ha asegurado esta noche el portavoz de la Guardia Civil, Jorge Martín. Lo ha asegurado poco después de comentar que una nueva veta muy dura obliga a hacer la cuarta microvoladura, que les va a llevar más tiempo por la supuesta cercanía a Julen.

Esto obliga a una "extremada precisión" que ha hecho incorporar a tres topógrafos más, ha asegurado. Y también a nuevos especialistas de la Guardia Civil llegados desde Cantabria y Mallorca expertos en microvoladuras.

La brigada minera ha conseguido excavar 3,35 metros, pero ha encontrado una veta de extrema dureza y ha tenido que realizar una cuarta microvoladura controlada, que tiene que ser "extremadamente precisa" porque los rescatadores están muy cerca de donde creen que se halla el niño, ha explicado el portavoz de la Guardia Civil.

Una vez que se acceda al lugar donde está el niño, los mineros encargados de excavar la galería horizontal en la que se está trabajando dejarán el rescate de Julen en manos de la Guardia Civil, según ha indicado Martín.

Es un nuevo retraso. Nuevo tropiezo. Los Tedax tienen que hacer otra microvoladura. Sería la cuarta. Esta operación puede suponer unas dos horas y media más para que se culmine el rescate. El motivo de la necesidad de esta microvoladura es que los mineros se han vuelto a encontrar con piedra de gran dureza, según ha informado el Comandante de la Guardia Civil Miguel Ángel Albéniz en La Sexta.

Y eso que todo iba mejor porque los mineros habían encontrado una veta de piedra menos dura que les ha permitido avanzar más rápido en las últimas horas, informa Julia Camacho. La excavación de la galería horizontal en Totalán (Málaga) ha progresado hasta los 3,15 metros (la longitud total ha de rondar los 4 metros).

Desde el mediodía, han tomado tierra en la zona de trabajo 3 helicópteros: el primero procedía de Sevilla con el material explosivo a bordo que se comentó esta mañana; el segundo y el tercero han trasladado desde Palma de Mallorca y desde Cantabria a cuatro guardias civiles del Equipo de Montaña, especialistas en espeleología y microvoladuras (dos de cada sitio), para reforzar el dispositivo de rescate por si fuera necesario hacer relevos.

La dureza del terreno encontrado en la perforación de esta galería horizontal ha obligado hasta ahora a los especialistas a realizar tres microvoladuras controladas, la última de ellas esta mañana.

Cada una de estas microvoladuras supone un proceso de más de dos horas, entre que se perforan los orificios donde se colocarán las cargas, se instalan éstas, se procede a la detonación y se extrae el aire contaminado y los gases que se concentran en el túnel.

La excavación de la galería horizontal para llegar hasta Julen, el niño de 2 años que cayó el pasado 13 de enero a un pozo en Totalán (Málaga), ha avanzado hasta los dos metros y medio, de los casi cuatro necesarios, tras la tercera microvoladura. DANIEL PÉREZ

EL RESCATE DE JULEN: LA MONTAÑA MANTIENE EL PULSO

Doce días después del inicio del rescate de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el pasado 13 de enero en Totalán (Málaga), la montaña mantiene su pulso en la recta final de una operación sin precedentes, pero no ha mermado los ánimos de los equipos que se afanan en el tajo.

"La montaña manda en nuestros trabajos y marca el ritmo", ha insistido el portavoz de la Guardia Civil, Jorge Martín, que ha comparecido para informar de los avances del operativo, que este mediodía ya había abierto un metro y medio de la galería horizontal que trata de llegar hasta Julen.

Aunque el equipo que trabaja en la zona cuenta ya con un conocimiento más amplio de las características del terreno, su extrema dureza sigue complicando el avance de las labores de rescate, al igual que ya ocurrió días atrás en la perforación del túnel vertical excavado en paralelo al que cayó el niño.

En la caracterización del suelo llevada a cabo por los geólogos se había previsto la presencia de cuarcita, un material de gran dureza que ha complicado y retrasado los trabajos, ha indicado hoy el presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga, Francisco Delgado.

La maquinaria pesada de la que se ha servido el operativo para construir el túnel vertical contrasta ahora con los trabajos manuales que ejecutan por turnos, desde la tarde de ayer, los ocho miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias.

Su trabajo con martillos neumáticos, hachos y palas tiene que ser necesariamente complementado con pequeñas voladuras controladas que realizan los especialistas de la Guardia Civil, que desde ayer y hasta el mediodía de este viernes ya habían actuado hasta en tres ocasiones.

Cada vez que se han tenido que ejecutar esas microvoladuras para avanzar en la galería horizontal el dispositivo ha necesitado de algo más de dos horas, el tiempo que va desde que los mineros abren los orificios donde luego los especialistas de la Guardia Civil colocan los explosivos, hasta que se extrae de la zona interior el aire contaminado.

A pesar de lo complicado de esta operación y de que los intervinientes se están jugando la vida, más allá de las medidas de seguridad empleadas, el equipo de mineros, a través del delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López-Escobar, ha querido trasladar que no se consideran unos héroes.

Los mineros asturianos, que no se han movido de la zona y que cuentan muy cerca del pozo con camas, alimentos y sanitarios para cuando se relevan en sus turnos, están un tanto abrumados con la amplia repercusión mediática y social del rescate, pero no dejan de sentirse una parte más de un equipo en el que también están la Guardia Civil y los bomberos.

Pero más allá del ritmo que impone el terreno y el duro pulso que mantiene la montaña desde hace días, los ánimos, las ganas y la ilusión para poner fin a esta ingente obra de ingeniería humanitaria, como la definió el coordinador del operativo, Ángel García Vidal, no solo siguen intactos, sino que incluso se han reforzado en la fase final del rescate.

