Un sondeo da a la suma de PP, Cs y Vox el 49 % del voto en las generales

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

METROSCOPIA: No se como la agencia EFE consiente tamaño articulo. Una encuesta de muchos millones de habitantes no es valida con 2.332 llamadas telefónicas: Hay que tener en cuenta que las encuestas tienen indicado un numero deter minado para que sean creibles. Por desgracia en España hay pocos teléfonos disponibles para una encuesta, 1º hay que decir la hora, 2º cuantos parados tienen teléfono, 3º donde se hizo (que zona) no es lo mismo en el barrio Salamanca que en Carabanchel. en fin esta estadística es ni mas ni menos que política de derechas. Mira que decir que Rivera es el mas valorado es de película, después de la metedura de pata que hizo en Andalucía, (alienarse con la extrema derecha es lo ultimo que se esperaba de el.