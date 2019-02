Un sondeo del PSOE da la victoria a la derecha

Un sondeo del PSOE da la victoria en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid a Manuela Carmena, pero no podría gobernar porque el PP, Ciudadanos y Vox obtendrían un concejal más que la suma de socialistas, Más Madrid e Izquierda Unida. El bloque de derechas alcanzaría los 29 concejales, frente a los 28 de izquierdas. Según este estudio, el PP tendría diez concejales (once menos que ahora), como Ciudadanos (que subiría tres), y Vox, nueve (no tiene ninguno). La lista de Más Madrid de Carmena lograría 13 ediles (siete menos), el PSOE, 12 (tres más) e IU, tres. | r. c.