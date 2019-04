El Supremo decidirá si Jordi Sánchez puede celebrar un debate en la cárcel

agencias | madrid

El tribunal que enjuicia el «procés» estudiará hoy si le compete decidir sobre la petición de Jordi Sànchez, candidato de JxCat al Congreso, de celebrar un debate electoral en la cárcel madrileña de Soto del Real, después de que la Junta Electoral Central remitiese el asunto a la sala del Tribunal Supremo que le está juzgando.

Los siete magistrados al frente del juicio a la cúpula del «procés» abordarán hoy la solicitud del expresidente de la ANC y previsiblemente tomarán una decisión al respecto ese mismo día, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas. Un día en el que la Fiscalía también tiene que pronunciarse, en su caso sobre la petición de libertad provisional de los cinco candidatos presos (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez).

¿A quién se lo envían?

En relación a la petición de Sànchez, lo primero que estudiará la Sala es si es o no el órgano competente para decidir sobre ello después de que así lo considerase la Junta Electoral Central (JEC) la semana pasada y, en caso contrario, determinar a quién enviárselo.

En el caso de entrar al fondo del asunto, el núcleo de la solicitud de Sànchez reside en determinar si la medida cautelar que pesa sobre él, es decir, la prisión provisional y todo lo que ella conlleva, se vería limitada por su solicitud de organizar un debate con el resto de candidatos por Barcelona en las alecciones generales del 28 de abril. Fuentes jurídicas consultadas por Efe coinciden en la falta de precedentes en una petición así, que cuenta además con el informe desfavorable emitido por Instituciones Penitenciarias, que consideró que celebrar ese debate electoral «supondría una alteración de las normas regimentales del centro penitenciario».

Según Prisiones, este acto sería contrario a «elementales principios de seguridad», alteraría la «funcionalidad del centro» y también la «distribución funcional de los espacios comunes» obligando a un refuerzo del personal para «garantizar la seguridad de las personas que han de entrar en el centro». Con este escenario y a días de que comience la campaña electoral, el Supremo se adentra mañana en una de las cuestiones colaterales al juicio que están apareciendo sobre su mesa.

Permiso para recoger el acta

Pero no será la única, dado que en el caso de que los cinco candidatos presos resulten elegidos el 28-A, el tribunal debe decidir si les concede un permiso extraordinario para que vayan a recoger el acta y a jurar el cargo. Un debate que, según las fuentes, ya ha salido en alguna ocasión entre los magistrados pero que no se producirá de manera formal hasta que no se hayan celebrado las elecciones y éstos hayan formalizado sus peticiones al Supremo.

En este caso, varias fuentes consultadas coinciden en afirmar que la suspensión que pesa sobre los cinco candidatos solo afecta al cargo de diputado autonómico en el Parlament, y recuerdan además que el reglamento de esta cámara, que permite que alguien pueda obtener el acta sin acudir, es diferente al del Congreso, donde es necesario recogerla personalmente.