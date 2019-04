El Supremo no celebrará juicio el día de la constitución de las Cortes

El Tribunal Supremo ha decidido no celebrar sesión del juicio del 'procés' el próximo 21 de mayo, día en el que está convocado el pleno constitutivo de las Cortes, informaron fuentes jurídicas. Ello permitirá que los cinco acusados que han resultado electos puedan asistir a la sesión parlamentaria y tomar posesión formal de los escaños que han obtenido el 28-A.

Como ha adelantado este diario no existe motivo para impedirles tomar posesión, ya que no pesa condena alguna en su contra, aunque luego queden suspendidos de funciones. No obstante, ninguno de los cinco que han resultado electos han solicitado formalmente al alto tribunal permiso para salir de prisión y asistir a recoger el acta y participar en la sesión constitutiva de las Cámaras.

El tribunal del 'procés' ha comunicado a las partes el calendario del próximo mes de mayo hasta el día 20, fecha en la que tiene previsto terminar la fase testifical. Entre los testigos de la defensa que aún faltan por declarar ante la Saka figuran el exalcalde de Barcelona y candidato de JxCat a las Europeas, Xavier Trias, previsto para el día 6, la exdiputada de la CUP Mireia Boya (el día 13) y los exmiembros de la Mesa del Parlament que serán juzgados por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, después de que el Supremo se inhibiera a su favor, lo harán el día 14.

No obstante, fuentes del alto tribunal han señalado que el juicio no ha sido señalado para el día 21 y se retomará el día 22, momento en el que comenzará la prueba pericial, en la que comparecerán entre otros expertos dos del Ministerio de Hacienda en relación con el delito de malversación.