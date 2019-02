Terremoto por el insulto machista de Toni Albà a Inés Arimadas por su viaje a Waterloo

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que el actor catalán, Toni Albà, le haya atacado "por sus ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante", y ha asegurado que el odio del nacionalismo no tiene límites. Esta ha sido la réplica de Arrimadas al cómico después de que este haya publicado este domingo un tuit en el que se podía leer: "Buen viaje a Waterloo! (Vigila no te pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam... allí, estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados!)". Arrimadas ha viajado este domingo a la ciudad belga para hacer un acto de precampaña ante la casa donde actualmente reside el 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont.

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) TONI ALBÀ * (@tonialba) 23 de febrero de 2019

En su respuesta, la dirigente naranja, candidata de Cs por Barcelona en las próximas generales, ha descrito a Albà como "el colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes".

El odio del nacionalismo no tiene límites. Este colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes, vuelve a atacarme por mis ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante.#NoNosCallarán y les ganaremos en las urnas pic.twitter.com/hzLi94GDk5 Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 24 de febrero de 2019

EL PP RECLAMA SU "CESE" DE TV3

Además de la eludida, al tuit de Toni Albà también han respondido otros políticos. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido al director de TV3, Josep Vicent Sanchis, que cese "inmediatamente" al actor por su "actitud insultante y agresiva" a través de las redes sociales hacia la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, a quien ha mostrado su "solidaridad".

Según indica Levy en declaraciones a Europa Press, no es la primera vez que este colaborador de TV3 muestra esta actitud de generar "odio" hacia personas que no piensan como él, es decir, "que no son independentistas", por lo que considera que "debería ser cesado inmediatamente".

En este sentido, pide a la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, dar esa instrucción, dado que "es incompatible asegurar el servicio público y el pluralismo en TV3 con personas que aparecen en ella que señalan a la oposición política e intentan degradarla", y que, en el caso de Arrimadas, se ha debido al "hecho de ser mujer". También ha exigido poner este asunto en manos del Instituto de la Mujer, a quien ha solicitado un informe sobre el machismo en redes sociales, así como poner en marcha una campaña de sensibilización por parte de los poderes públicos sobre estos temas.

Por todo ello, ha reiterado, tal y como dijo meses atrás, que se niega a seguir participando en ningún programa de la TV3 "mientras haya colaboradores pagados con el bolsillo de todos los catalanes que hagan esta campaña de odio selectivo a la discrepancia política".

Otro de los que ha salido al paso al tuit de Albà ha sido el alcaldable en Barcelona Manuel Valls. El exprimer ministro francés ha escrito: "El viaje a Waterloo de @InesArrimadas ya ha sido útil sólo por eso: demostrar una vez más el odio del nacionalismo. Espero que los mismos que protestan cada día contra Vox tengan la misma capacidad de indignación ante este repugnante tuit machista de un colaborador de TV3".

También el periodista y productor Toni Soler, con el que ha trabajado en numerosas ocasiones, ha recriminado en Twitter el mensaje a Albà: "Ni puñetera gracia, Toni".