¿Tiene el PACMA opciones de entrar en el Congreso en estas elecciones generales?

Fueron la gran sorpresa sin premio de las últimas generales. Sus casi 285.000 votos, apenas mil cuatrocientos menos que el PNV, se quedaron sin escaño mientras el partido vasco tenía cinco. Pero ahora el CIS anuncia que el PACMA podría entrar en el Congreso con dos escaños, uno por Barcelona y otro por Valencia, y advierten que si alguien necesita sus votos tendrá que avanzar en la abolición de los festejos taurinos.

Todavía podemos crecer mucho. Nuestra visibilidad en los medios hasta ahora no es my grande pero cada vez nos conoce más gente y con acciones como la prohibición de la caza en Castilla y León, que fue un boom mediático, o la encuesta del CIS estamos llegando a un público al que no llegábamos, explica a EL PERIÓDICO Raquel Aguilar, candidata por Valencia.

Si llega el momento de que sus escaños son decisivos saben lo que quieren, además de una ley electoral que no les perjudique. Tenemos dos líneas rojas, dos pilares que tendrá que respetar quien quiera pactar con nosotros, que son la abolición de la caza y la tauromaquia, advierten.

Sabemos que no puede ser llegar un lunes y abolir un martes pero habría que adoptar medidas muy claras para hacerlo, añade Aguilar. Si hay que cambiar leyes, que se cambien, dicen. Y los bous al carrer están incluidos. Hace tres años esta postura frenó su integración en Unidos Podemos. Estamos contentos, ahora estaríamos invisibilizados. Mira EQUO, apunta.

En el vídeo electoral del PACMA, el partido animalista espeta a Santiago Abascal que es "involución" y que, frente a ello, proponen "ReEvolución". "Sientes el poder, la lujuría de poder arrebatar una vida", lamenta una joven ante unas televisiones que muestran un torero que se dispone a entrar a matar. "Fuerte con una escopeta", dice el espot, cambiando el foco de la tauromaquía a la caza para recordar al cazador que escribió con conejos muertos el nombre de Vox.