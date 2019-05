Torra mantiene la Cruz de Sant Jordi a De Gispert

Núria de Gispert lo ha vuelto a hacer. La expresidenta del Parlament, Cruz de Sant Jordi pese a sus tuits insultantes contra rivales políticos, ha recurrido de nuevo a Twitter para cargar contra Cs y el PP, a quienes ha comparado con ganado porcino. Ante el revuelo generado, a las pocas horas ha borrado el tuit y ha asegurado que "nunca" ha querido "llamar cerdo a nadie".

De Gispert ha tuiteado una imagen en la que se menciona a los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta y a los del PP Enric Millo y Dolors Montserrat, a quienes se 'envía' a Toledo, "Madrid", "Andalusia" y a la UE bajo el titular , cogido de datos de la asociación catalana de productores de porcino PORCAT, "Cataluña aumenta las exportaciones". La expresidenta del Parlament dedica el tuit a "todos aquellos que desean que vuelva la dignidad a nuestras instituciones".

Pocas horas después, ante el aluvión de críticas, De Gispert ha decidido suprimir el tuit y, sin pedir explícitamente disculpas, ha tratado de justificarse: "Nunca he querido llamar cerdo a nadie. Y me duele que mucha gente lo haya querido ver así. La composición a la que se hace referencia no es mía".

He suprimit el twit que tan enrenou ha creat. Mai he volgut dir porcs a ningú. I em dol que molta gent ho hagi volgut veure aixi. La composició a què es fa referència no és meva. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 2 de mayo de 2019

TORRA DA POR CERRADA LA POLÉMICA



El 'president', Quim Torra, ha dado por cerrada la polémica pese al aluvión de críticas de Cs, PSC y PP qu han pedido al Gobierno catalán que retirase la distinción a la expresidenta del Parlamento catalán. Desde Bruselas, donde se ha reunido con Carles Puigdemont, Torra ha afirmado que la Creu de Sant Jordi se concede a De Gispert "por su trayectoria".

REACCIONES EN CADENA



Horas antes de que se pronunciase Torra, el PSC ha reaccionado de inmediato y ha presentado una propuesta de resolución para ser sustanciada en el próximo pleno para que el Parlament inste el Gobierno a revocar el acuerdo de concesión de la Cruz de Sant Jordi a la expresident de la Cámara. El grupo considera que De Gispert no reúne las condiciones de idoneidad "necesarias para ser merecedora de tanto alta distinción".

Los socialistas han argumentado que ha sido reprobada por el Parlament por sus "reiterados comentarios públicos, vejatorios y excluyentes contra determinados diputados que representan el conjunto de la ciudadanía". Además, los socialistas lamentan que este tipo de comentarios se han seguido produciendo después del acuerdo de concesión de la distinción.

También Cs ha pedido que se le retire el galardón y ha reclamado la comparecencia del 'president', Quim Torra, para que dé explicaciones sobre la concesión de la Creu de Sant Jordi a De Gispert. El diputado de Cs Nacho Martín Blanco ha afirmado que la concesión de este "premio" a la expresidenta del Parlament es algo "absolutamente vergonzoso e indignante" y ha pedido a Torra que reconsidere la decisión del Govern y retire "inmediatamente" este reconocimiento a De Gispert, por una "cuestión de justicia democrática y de respecto al pluralismo".

Algunos de los aludidos ya han reaccionado. Es el caso de Arrimadas y Girauta. La líder de Cs recuerda que "el Govern separatista" le ha concedido la Creu Sant Jordi a De Gispert. "Puro delirio separatista", añade.

A esta persona el Govern separatista le ha concedido la Cruz de Sant Jordi. Puro delirio separatista 👇🏻 https://t.co/Cn8rgWc62f — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 2 de mayo de 2019

Por su parte, Girauta que atribuye el comportamiento de De Gispert a "cosas que el nacionalismo hace en las mentes débiles". "La expresidenta del Parlament nos considera cerdos y sin duda nos sacrificaría como tales", afirma el dirigente de Cs, que culpa de todo a Artur Mas.

La ex presidenta del Parlament y Creu de Sant Jordi nos considera cerdos, y sin duda nos sacrificaría como tales.



Cosas que el nacionalismo hace en las mentes más débiles.



Por fuerza nos encontraremos. No hablo de esta lerda, sino del canalla que lo jodió todo: Artur Más. pic.twitter.com/7r0YRXR5rf — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 2 de mayo de 2019

PORCAT SE DESMARCA



Los comentarios de las redes a este tuit no se han hecho esperar: los tuiteros han cargado contra De Gispert: "desprestigiando la Cruz de Sant Jordi", "con su bajo nivel y bajos instintos también degrada las instituciones", "se parece más de lo que piensa a aquellos a quin difama", "indigno", "no falte el respeto a los cargos que ha representado", "maleducada", "excluyente, racista y xenófoba", "qué vergüenza", "estás fatal" o "penoso" son algunos de los cientos de comentarios.

PORCAT, la entidad cuya imagen se ha utilizado en el tuit, se ha desmarcado ya de este. "Alguien anónomo ha utilizado la imagen de PORCAT para burlarse del PP y de Ciudadanos. Nosotros no tenemos nada que ver. Nos parece una gamberrada de la que no hay que hacer mucho caso".

Algú anònim ha utilitzat la imatge de PORCAT per burlar-se del PP i de Ciutadans. Nosaltres no hi tenim res a veure. Ens sembla una bretolada de la que no cal fer-ne gaire cas... — PORCAT (@PORCAT1) 1 de mayo de 2019

INÉS ARRIMADAS, OBJETIVO RECURRENTE



No es esta la primera salida de tono que De Gispert protagoniza a través de su cuenta de Twitter. Una de sus víctimas preferidas es Inés Arrimadas: en noviembre del 2017 la instó a "volver a Cádiz" y en octubre del 2018 la invitó a irse de Cataluña tras calificarla de "inepta e ignorante".

Los tuits con insultos y trazo grueso de la 'exconsellera' no se han limitado a Arrimadas. Ha llamado "'botifler'" (traidor) a su excompañero de Unió Ramon Espadaler, por sus tesis contrarias a la independencia, e "idiota" a la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo y "vendida y comprada" a la del PSC, Meritxell Batet.