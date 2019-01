Torra se plantea acudir a sesiones del juicio del 'procés'

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se plantea acudir a sesiones del juicio del Tribunal Supremo (TS) a los líderes del 'procés', que empezará en las próximas semanas. Además, ha anunciado, en un coloquio organizado por el digital 'Vilaweb', que participará en las movilizaciones que se convoquen para apoyar a los procesados.

"Me lo he planteado. Lo tenemos que acabar de debatir en el Govern", ha señalado sobre su asistencia al juicio durante el debate, moderado por el periodista Vicent Partal. En cuanto a las movilizaciones, ha dicho: "Más que nunca el presidente de la Generalitat tiene que estar presente".

El jefe del Ejecutivo catalán ha pedido utilizar el juicio como palanca y altavoz para defender el derecho de autodeterminación de Cataluña y para criticar la "represión" a la que el Estado, dice, está sometiendo a los catalanes y a sus líderes políticos.

CRISIS GOVERN

Respecto al apoyo o no a los Presupuestos del Estado, el 'president' ha avisado de que, si el PDECat y ERC votan a favor sin acuerdo con su Ejecutivo, habrá una crisis de Govern. "Si eso pasara, habría una crisis de Gobierno, ciertamente", ha afirmado. El independentismo, ha insistido, no puede aprobar las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez sin un gesto claro sobre la autodeterminación. Según ha dicho, no habrá ningún cheque en blanco más al Ejecutivo del PSOE.