Torra reta al PSC a presentar una moción de censura con Iceta de candidato

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha retado este miércoles al PSC a que consensue una moción de censura de los constitucionalistas con Miquel Iceta de candidato. A preguntas del líder socialista en la sesión de control al Govern en el Parlament, Iceta ha reprochado al Ejecutivo catalán que no registre en el Parlament su proyecto de presupuestos. Torra le ha replicado con un desfío en forma de moción de censura y se ha escudado en su estrategia de no entrarlos a trámite todavía. "No haremos un Pedro Sánchez", ha espetado, aludiendo a la decisión del Gobierno de presentar los presupuestos del Estado sin negociación y acuerdo previo con el independentismo.

"HAGA EL FAVOR DE GOBERNAR"

Por su parte, Iceta le ha afeado que debe presentar las cuentas y, si no son aprobadas, convocar elecciones o una cuestión de confianza. "Si son rechazados, [debe] convocar elecciones como hizo Sánchez, o una cuestión de confianza como Puigdemont, pero previamente hay que presentarlos, esta es su obligación institucional, no contribuya a desprestigiar todavía más nuestras instituciones de autobobierno. Haga el favor de gobernar, de presentar su proyecto de presupuestos", ha apuntado. "Y si no piensa gobernar, déjelo correr, 'president'", ha zanjado Iceta.

El 'president' ha defendido el hecho de no presentar las cuentas en el registro del Parlament por una cuestión de "estabilidad y responsabilidad". "No haremos un presidente Sánchez, de presentar un proyecto sin haberlo hablado con nadie, no tuvimos ocasión de discutir con el presidente ni con sus ministros las partidas presupuestarias, ni una reunión, es más, acabando sometiendo esta elaboración de presupuestos a un chantaje para que los aprobáramos para poder tirar adelante el diálogo. Nunca hemos sometido el diálogo a ningún chantaje", ha asegurado Torra, obviando que el independentismo ponía como condición para negociar las cuentas una mesa de diálogo que incluyera el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Una autodeterminación a la que ha apelado para acercarse a los 'comuns', actor clave para que las cuentas del 2019 del Gobierno catalán pudieran sacarse adelante. En una intervención con tono de mítin, Jéssica Albiach, de Cataluña en Comú - Podem, ha reclamado a Torra "un frente democrático en Cataluña y también en España, para arrastrar al PSOE y evitar un retroceso de los derechos nacionales, civiles y para las mujeres".

Albiach también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el PSC, a quien ha acusado de parecer "una sucursal de Ferraz".

Torra y Arrimadas, de acuerdo

Por otra parte y tras el choque dialéctico con la líder de la oposición, Inés Arrimadas, a la que ha reprochado que desde su escaño se ría de la intervención del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el juicio del 'procés', Torra ha dado la razón a Arrimadas respecto a la necesidad de llegar a un acuerdo global sobre la movilidad en relación a los taxis y los servicios de VTC.

SALARIO MÍNIMO

Los anticapitalistas han cuestionado al Gobierno catalán que haya dado apoyo a la huelga convocada el pasado 21 de febrero por la Intersindical-CSC pero que no haya establecido un salario mínimo interprofesional específico para Cataluña de 1.200 euros para los trabajadores en entidades de titularidad pública con gestión privada, una de las reivindicaciones del paro.

El 'president' se ha comprometido a "interntarlo" en el marco de la negociación colectiva, aunque ha vuelto a relacionar la iniciativa con la aprobación de las cuentas.

CHOQUE POR WATERLOO

El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha preguntado a la ‘consellera’ de presidencia, Elsa Artadi, si el Govern destina fondos públicos a la manutención de Carles Puigdemont en el extranjero.

Artadi le ha agradecido que "ponga a Puigdemont en el centro del debate político" y ha censurado que "no está fugado porque hasta ellos saben donde está".

Carrizosa ha insistido en el presupuesto de la oficina del expresidente y ha advertido de que "apoyar a un fugado puede suponer un delito de malversación de fondos públicos y encubrimiento".

La también portavoz del Govern le ha emplazado entonces a "denunciar lo que quiera para dejar de calumniar públicamente" y ha explicado que la ley detalla el sueldo, la seguridad y las oficinas de los expresidentes de la Generalitat.

"La oficina de Puigdemont no cuesta dinero porque está ubicada en dependencias de la Generalitat, como la de Mas, no como la de Maragall y Montilla".

Asimismo, ha cargado contra el Gobierno por no permitir escolta a Quim Torra en sus viajes en el extranjero y ha sentenciado que Puigdemont "no recibe sueldo porque no lo ha pedido aunque tiene derecho, y que la Casa de la República se financia con dinero privado, el mismo que pagó el referéndum, el mismo que financia Òmnium Cultural. Lo pagamos entre nosotros porque somos así", ha zanjado.