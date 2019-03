Torra: "Yo no daré nunca una orden de retirar ningún lazo de ninguna parte, no la he dado ni la daré"

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido su actuación en la polémica de los lazos amarillos y ha alegado que en cuestión de libertad de expresión no hay batalla "menor". En una entrevista con SER Cataluña, Torra ha asegurado que no ha dado ni dará la orden de retirar los lazos en todas las dependencias públicas. Y ha argumentado que no podía retirar los símbolos en todas las dependencias de titularidad pública, porque son muchas.

Preguntado sobre si un destacado miembro del Govern le recomendó retirar de entrada el lazo de la pancarta del Palau de la Generalitat, el 'president' ha alegado que las decisiones se tomaron por unanimidad y que las deliberaciones del Consell Executiu son secretas.

"No tengo ninguna duda de que irá a Ciutadans", ha contestado a la pregunta de si Pedro Sánchez ha de escoger entre un pacto con el partido naranja o con el soberanismo tras las elecciones del 28-A.

DIÁLOGO



Respecto a las condiciones a Sánchez ante una eventual investidura, ha insistido en la necesidad de una mesa de diálogo para "hablar de todo" con la figura de un relator. "No vamos al bloqueo, pero para desbloquear la situación le plantearemos que vamos a hablar del derecho de autodeterminación, que él ponga la propuesta del Gobierno y que haya un relator, para un proceso de negociación, si no hay esto no le podremos dar apoyo".

Sobre las cuentas catalanas ha dicho que confía en poder presentarlas y aprobarlas tras el ciclo electoral. Y sobre la reacción del Govern ante una posible sentencia condenatoria en el juicio del 'procés', el 'president' ha eludido concretar: "Ahora no toca dar estas alternativas". La respuesta ha de ir vinculada al derecho de autodeterminación, y ha añadido: "No preveo convocar elecciones".